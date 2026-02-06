El Real Madrid quiere a Enzo Fernández y estudia un intercambio con el Chelsea

En medio de un clima agitado por los malos resultados y la reciente salida de Xabi Alonso como entrenador, el Real Madrid ya empieza a moverse pensando en el mercado de verano europeo, el más fuerte del calendario.

Según reportes desde Europa, el club español estaría dispuesto a escuchar opciones para concretar una operación compleja, tanto por lo deportivo como por lo económico. La prioridad del Madrid sería sumar un mediocampista con dinámica, pase y llegada al área, un perfil que el campeón del mundo con Argentina viene mostrando con cada vez más peso en Inglaterra.

Después de meses irregulares en sus primeros años, Enzo transita su mejor temporada desde que llegó al Chelsea. En total, acumula 36 partidos, con 11 goles y cuatro asistencias entre Premier League, UEFA Champions League, FA Cup y EFL Cup.

Una de las claves de su crecimiento fue su nueva posición: en los últimos meses, el argentino jugó más adelantado, con mayor libertad para pisar el área rival. Ese cambio potenció su capacidad goleadora y lo convirtió en una pieza todavía más difícil de reemplazar para los Blues.

Chelsea quiere una fortuna… o un trueque

El gran obstáculo es el precio. El Chelsea pretende recuperar la inversión que hizo en 2023, cuando pagó 121 millones de euros al Benfica. Además, Enzo tiene contrato vigente hasta 2032, lo que le da al club londinense una posición muy fuerte en cualquier negociación.

Por eso, en Inglaterra ya se menciona un escenario alternativo: un intercambio. Según la información atribuida a BBC Sport, el Madrid estaría dispuesto a poner jugadores dentro del paquete para abaratar la operación.

Vinícius y Arda Güler, las cartas inesperadas

Aunque Aurélien Tchouaméni sería “intocable” para el Real Madrid, los reportes sostienen que el club podría incluir a Vinícius Jr. en una negociación, algo que sacudiría por completo el mercado.

Incluso se menciona que Arda Güler podría ser otro nombre ofrecido, en una fórmula que Chelsea vería con buenos ojos si además logra sumar atacantes de jerarquía.

El futuro de Enzo se definirá en los próximos meses, pero el escenario ya está planteado: si el Madrid quiere al argentino, podría tener que pagar con algo más que dinero.

