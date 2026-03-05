El Real Madrid quiere fichar a Archie Gray, pero el Borussia Dortmund también entra en la carrera

El próximo mercado de fichajes promete ser determinante para el proyecto deportivo del Real Madrid. Tras una temporada con resultados irregulares y algunas dudas en el rendimiento colectivo, la dirigencia entiende que será necesario reforzar varias posiciones del plantel.

Aunque el club realizó incorporaciones en la última ventana de transferencias, todavía existen zonas del campo que necesitan una renovación progresiva. Una de ellas es el mediocampo, donde el club busca equilibrio entre experiencia y proyección a largo plazo.

En ese contexto, varios nombres comenzaron a aparecer en la agenda blanca. Entre ellos figuran futbolistas del Tottenham Hotspur, equipo al que los ojeadores madridistas vienen siguiendo de cerca en la Premier League.

Archie Gray, el joven que seduce a media Europa

Uno de los jugadores que despertó el interés del Madrid es Archie Gray, mediocampista inglés de apenas 19 años que actualmente milita en el Tottenham. El juvenil llegó al club londinense en 2024 procedente del Leeds United y, tras un período de adaptación, comenzó a sumar protagonismo en la actual temporada.

Las numerosas lesiones en el plantel de los Spurs le abrieron la puerta al once titular, y el joven respondió con actuaciones sólidas. Su mayor virtud es la versatilidad: puede desempeñarse como mediocentro, lateral o incluso defensor central, algo muy valorado en el fútbol moderno.

Ese rendimiento no pasó desapercibido. Además del interés del Real Madrid, el talentoso futbolista también está siendo seguido por clubes de peso en Europa, como el Borussia Dortmund y el Bayern Munich, lo que anticipa una posible puja en el próximo mercado.

En el Madrid saben que deberán administrar con inteligencia su presupuesto. El club planea reforzar varias posiciones y, por eso, prioriza fichajes estratégicos.

Uno de los objetivos principales para el mediocampo sigue siendo Rodri, figura del Manchester City y uno de los volantes más influyentes del fútbol europeo. Sin embargo, a sus 29 años, su incorporación sería una solución más inmediata que a largo plazo.

Ahí es donde aparece el perfil de Archie Gray. Su juventud y potencial lo convierten en un proyecto interesante para el futuro. No obstante, su fichaje tampoco sería barato: el Tottenham pagó cerca de 40 millones de libras por él y, ante el interés de varios gigantes europeos, cualquier negociación podría superar ampliamente esa cifra.

Por ahora, el inglés no parece ser la prioridad número uno del Real Madrid. Pero si las negociaciones por otros objetivos se complican, el nombre de Gray podría ganar fuerza en un mercado de verano que promete ser intenso en el Santiago Bernabéu.

