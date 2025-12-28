Ruben Neves es uno de los futbolistas cuyo contrato ingresó en la recta final, y a decir verdad se trata de un jugador que puede regresar tranquilamente a alguno de los principales clubes de Europa a pesar de su paso por el fútbol árabe, donde la exigencia baja drásticamente.

Hamad Al Jaber, exjugador del Al-Hilal, dijo en declaraciones públicas: "Me temo que Neves se mudará al Real Madrid gratis después de que su contrato con el equipo expire al final de esta temporada. Hay clubes de la Premier League inglesa que quieren fichar a Neves, y los contratos que le ofrecen son por tres años, es decir, hasta que cumpla 31. Está el Real Madrid, y estoy seguro de que hay otros clubes que quieren a Neves".

La versión repercutió fuerte en España, aunque los informes indican que el Real Madrid rechazó el ofrecimiento por parte del entorno del futbolista y no llegará a la Casa Blanca.

Portugal v Republic of Ireland - FIFA World Cup 2026 Qualifier | Sports Press Photo/GettyImages

Al haber entrado en sus últimos seis meses de contrato, el Al-Hilal empieza a desesperarse por venderlo para no perder tanto dinero sobre el invertido: lo compró en 2023 a cambio de 55 millones de euros y corre riesgo de que se vaya gratis. El portugués, que ya tiene ofertas concretas de clubes como Manchester United y Newcastle arriba de la mesa, podría marcharse en enero por una cifra cercana a los 20 millones.

Por lo pronto, el objetivo de Neves parece ser llegar en óptimas condiciones tanto físicas como de ritmo de competencia al próximo verano, donde afrontará el Mundial 2026 con la selección de Portugal. Los de Roberto Martínez, que llegan como candidatos tras ganar la última UEFA Nations League, integrarán el grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y un equipo proveniente de la repesca intercontinental, que puede ser la República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.