El Real Madrid recompraría a Nico Paz a precio de ganga

El Real Madrid ya piensa en su rearmado luego de la catastrófica temporada 2025/26 y una de las fijas será Nico Paz, que fue vendido al Como 1907 de la Serie A, la rompió y se ganó que el Merengue ejecute la cláusula de recompra valuada en 9 millones de euros.

Según fuentes, su valor de mercado actual ronda los 65 millones de euros, por lo que el Real Madrid estaría concretando un negocio redondo: envió a un futbolista a que agarre ritmo en otra liga importante y lo vuelve a reclutar a cambio de una cifra ínfima.

En la temporada actual, Nico Paz jugó 32 de los 33 partidos posibles por la Serie A que encuentra al Como 1907 quinto de la tabla: metió 12 goles y brindó siete asistencias. Además, fue uno de los artífices de la meritoria semifinal de Coppa Italia que disfrutó el club, aportando un tanto y un pase gol en cinco encuentros jugados.

FC Internazionale v Como - Coppa Italia | Image Photo Agency/GettyImages

En la Primera del Real Madrid, Nico Paz llegó a disputar solamente ocho encuentros, en los que incluso llegó a anotar un gol. Este fue frente al Napoli por el grupo C de la UEFA Champions League en la temporada 2023/24, que tuvo al Merengue como campeón de la competencia.

La Casa Blanca tuvo una temporada para el olvido, deportivamente y a nivel humano puertas adentro del vestuario. La campaña arrancó con Xabi Alonso y este fue despedido tras perder la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona. Su reemplazante fue Álvaro Arbeloa, que se estrenó con una bochornosa eliminación a manos del Albacete en la Copa del Rey y que capitaliza peores números que el ex entrenador del Bayer Leverkusen.

La UEFA Champions League fue esquiva, con un Bayern Múnich implacable dejándolo en el camino en cuartos de final, mientras que LaLiga, a la espera que juegue el FC Barcelona este sábado, está más lejos que nunca y todo parece indicar que la campaña se cerrará haciéndole un pasillo al equipo de Hansi Flick en pleno Camp Nou.