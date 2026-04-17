El Real Madrid reconsidera la salida de Carvajal ante la falta de referentes

La salida progresiva de referentes como Karim Benzema, Toni Kroos y Luka Modric del Real Madrid implicaron un impacto deportivo y una merma en la conducción interna del plantel; en ese contexto, el club detecta actualmente una carencia significativa de liderazgo que sostenga al equipo.

Carvajal, el último símbolo en duda

Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA Sports | Antonio Villalba/GettyImages

Ante ese panorama de déficit, el caso de Dani Carvajal cobra relevancia. A sus 34 años y con contrato hasta junio, su continuidad parecía encaminada a resolverse con una salida del conjunto merengue, sin destino aparente en lo inmediato. Sin embargo, la dirigencia comenzó a replantearse esa decisión.

El lateral derecho perdió protagonismo en la consideración del cuerpo técnico debido a la competencia interna con Trent Alexander-Arndol. Además, los problemas físicos condicionaron su rendimiento y continuidad, con lesiones recurrentes que lo marginaron de la actividad deportiva.

Aún así, pese a las ausencias en el campo de juego, Carvajal continúa siendo uno de los capitánes del Real Madrid y una voz muy respetada dentro del grupo de jugadores.

Según reveló Fabrizio Romano, en la cúpula del club existe una sensación de arrepentimiento por decisiones recientes. Por eso, la posibilidad de dejar ir al último referente integrante de esa camada genera ciertas dudas, especialmente en un equipo que no terminó de consolidar nuevos líderes que se carguen el equipo al hombro y afronten los desafíos más complejos futbolísticamente.

🚨 Dani Carvajal situation: some people inside Real Madrid believe that his LEADERSHIP is very important, and that losing Luka Modric's leadership last summer was just as impactful as losing his football.



They believe losing Modric was a MISTAKE. @FabrizioRomano pic.twitter.com/68QsXAHLLq — Madrid Zone (@theMadridZone) April 16, 2026

Sin embargo, la decisión final dependerá del el estado físico del futbolista y su capacidad para rehabilitarse en la actividad diaria y competir al máximo nivel tras múltiples intervenciones; asimismo, Carvajal deberá estar predispuesto a aceptar un rol más secundario dentro del equipo de Álvaro Arbeloa.

La intención del proyecto deportivo del Real Madrid es avanzar en una renovación generacional, con la mirada puesta en defensores más jóvenes y de mayor proyección. Ahora la dirigencia merengue enfrenta una decisión que podría definir el futuro inmediato de su vestuario.

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