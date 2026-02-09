El Real Madrid recupera a Alexander-Arnold pero Arbeloa frena las expectativas

Trent Alexander-Arnold tuvo su primer encuentro tras superar una lesión en el cuádriceps y aportó lo suyo en el triunfo 2-0 del Real Madrid ante el Valencia. Entró desde el banco en el minuto 76 y mostró destellos de su nivel: cinco pases al último tercio, tres envíos largos precisos y una intervención defensiva clave.

Sin embargo, el regreso del inglés no será inmediato ni apresurado. Álvaro Arbeloa, actual técnico interino del equipo, dejó en claro que el plan es recuperarlo de manera gradual. “Estamos siendo cautelosos con Trent. Queremos que recupere su ritmo y su mejor forma sin ponerlo en riesgo”, señaló el exlateral en conferencia de prensa posterior al partido.

Evitar retrocesos, clave para La Liga

La paciencia es esencial para no comprometer la continuidad del exjugador del Liverpool, cuya temporada debut en el Madrid ha estado marcada por lesiones recurrentes. Alexander-Arnold ya había perdido partidos por problemas musculares en septiembre y diciembre, y cualquier apresuramiento podría devolverlo a la enfermería en el tramo decisivo de LaLiga y la Champions League.

Alexander Arnold, Valencia CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Real Madrid necesita contar con su refuerzo estrella en plenitud durante los momentos clave del calendario, por lo que los seguidores deberán esperar antes de verlo titular de manera constante.

La competencia por el lateral derecho

El regreso del inglés también reactiva la competencia con Dani Carvajal. Hasta antes de sus respectivas lesiones, ambos habían mostrado un duelo interesante por el puesto: Carvajal destacaba en defensa, mientras Alexander-Arnold ofrecía mayor proyección ofensiva.

La imagen de Carvajal tras la entrada al campo de Trent Alexander-Arnold 📸#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/23QItveO8R — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) February 8, 2026

Arbeloa confirmó que no tomará riesgos con el veterano español de 34 años, y que, con paciencia, podrá recuperar protagonismo. Sin embargo, su falta de minutos recientes, sumada al retorno del inglés, complica su situación y deja abierta la incógnita sobre quién dominará el lateral derecho.

El plan del Real Madrid es claro: asegurar la disponibilidad de Alexander-Arnold para la segunda mitad de la temporada, sin poner en juego su condición física. Con una mezcla de prudencia y planificación, el club confía en que el inglés pueda aportar lo mejor de sí mismo en el momento más determinante, brindando al equipo un lateral de élite y saludable por primera vez desde 2023/24.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP