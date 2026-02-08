El Real Madrid se arrepiente de la cesión de Endrick

El inicio de Endrick en Francia ha encendido más de una conversación en los despachos del Real Madrid. El joven delantero brasileño, cedido este final de temporada al Olympique de Lyon para acelerar su adaptación al fútbol europeo, ha firmado un arranque demoledor: cinco goles y una asistencia en sus seis primeros partidos. Números que no solo ilusionan en Lyon, sino que también invitan a la reflexión en Valdebebas.

La idea de la cesión era clara: minutos, continuidad y responsabilidad competitiva lejos del foco permanente del Bernabéu. Sobre el papel, el plan tenía lógica. En la práctica, Endrick ha respondido antes de lo previsto. Su impacto ha sido inmediato: desmarques agresivos, potencia en el uno contra uno y una sorprendente frialdad en el área. Cada jornada refuerza la sensación de que el Madrid tiene entre manos a un delantero preparado para escenarios mayores.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid REGRET letting Endrick go.



— @diarioas pic.twitter.com/ZtzvqV7gO5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 8, 2026

En el club blanco nadie cuestiona públicamente la decisión, pero sí existe una lectura inevitable: quizá Endrick ya estaba listo para aportar desde ahora. En un equipo que siempre compite por todo y que atraviesa tramos de calendario exigentes, un perfil como el suyo habría sido un recurso valioso para rotaciones y partidos cerrados.

Desde Lyon, en cambio, celebran haber apostado por un talento que está marcando diferencias desde el primer día. El entorno del jugador transmite tranquilidad: el objetivo sigue siendo crecer, sumar experiencia y regresar a Madrid como un futbolista más completo.

El fútbol, sin embargo, es presente. Y el presente dice que Endrick está explotando lejos del Bernabéu. Mientras el brasileño colecciona goles en Francia, en Madrid queda una sensación difícil de ignorar: la de estar viendo, a distancia, el despegue de un jugador que quizá ya merecía su oportunidad en casa.