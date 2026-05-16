El Real Madrid se debate entre Mbappé y Vinicius

Que el Real Madrid debe barajar y dar de nuevo es un secreto a voces, y se sabe que para armar un plantel acorde a la grandeza del club y sus aspiraciones debe caer algún nombre grande, ya que la temporada 2025/26 ha ido de mal en peor y manchada de escándalos extra futbolísticos.

En este contexto, L'Equipe informó que algunos directivos del Merengue creen que la dupla compuesta por Kylian Mbappé y Vinicius Jr. no está funcionando y confían en que uno de los dos debe abandonar la institución, con el brasileño teniendo todos los números para ser el eyectado en caso de que esto se concrete.

Por supuesto que Vinicius tendría un vendaval de clubes interesados en contar con él, con ofrecimientos de todo tipo: gigantes de Europa y potencias económicas asiáticas, como los escenarios más probables. Incluso, el Al-Hilal ya ha demostrado su interés en el ex Flamengo en más de una oportunidad.

Vinícius Júnior of Real Madrid CF is seen during the | SOPA Images/GettyImages

En lo que va de la campaña, Vinicius Jr. jugó un total de 35 partidos sobre 36 posibles en LaLiga, aportando 15 goles y 6 asistencias para el subcampeón. En la UEFA Champions League disputó los 14 encuentros del Real Madrid en esta edición, con cinco tantos y ocho pases gol en su cuenta personal.

Por su parte, Kylian Mbappé dijo presente en 29 de 36 partidos del campeonato español, con un aporte de 24 goles y 5 asistencias, muy bien posicionado para quedarse con el Pichichi de LaLiga. En la UEFA Champions League también es el máximo goleador, con 15 goles en 11 partidos jugados para un equipo que alcanzó únicamente los cuartos de final, instancia donde fue derrotado por el Bayern Múnich alemán.

En esta temporada la Copa del Rey fue esquiva con una avergonzante caída frente al Albacete en octavos de final, en lo que fue el debut de Álvaro Arbeloa. LaLiga fue nuevamente para el FC Barcelona, que se consagró a falta de tres jornadas para el final.