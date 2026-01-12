El Real Madrid se interesa en el fichaje de Fabián Ruiz

El futuro de Fabián Ruiz vuelve a situarse en el centro del mercado de fichajes. El centrocampista español del Paris Saint-Germain ha despertado el interés de varios clubes importantes y su situación empieza a generar debate tanto en Francia como fuera de ella. Entre los equipos que siguen de cerca su evolución aparecen el Galatasaray y el Real Madrid, dos destinos muy distintos pero con un mismo objetivo, reforzar el centro del campo con un perfil contrastado.

El PSG fija el precio de salida

Paris Saint-Germain FC v Paris FC - Ligue 1 McDonald's | DeFodi Images/GettyImages

Desde el Parque de los Príncipes tienen clara su postura. El PSG solo contempla una venta definitiva y ha tasado a Fabián Ruiz en torno a los 30-40 millones de euros, una cifra que incluiría variables y bonificaciones. La opción de una cesión ha sido descartada de plano por el club parisino, que busca liberar masa salarial o ingresar una cantidad relevante si finalmente se produce su salida.

El Galatasaray, el más activo en la negociación

El club que ha dado pasos más firmes hasta el momento es el Galatasaray. La entidad turca ve en Fabián a una pieza clave para elevar el nivel competitivo de su proyecto europeo y ya ha mantenido contactos positivos con el entorno del futbolista. Desde Estambul aseguran estar dispuestos a llegar a los 30 millones de euros exigidos por el PSG, siempre que la operación se estructure con variables.

El interés del Galatasaray es real y sostenido, y el club considera al internacional español como un refuerzo estratégico para dominar el centro del campo.

El Real Madrid, atento a la situación

Por su parte, el Real Madrid sigue la evolución del caso con atención. Aunque no ha dado pasos oficiales, el nombre de Fabián Ruiz aparece en el radar blanco como una opción interesante por experiencia, calidad técnica y conocimiento del fútbol español. Su posible salida del PSG abre una ventana de mercado que en Valdebebas no pasan por alto.

El PSG pone precio a Fabián Ruiz ante el interés de Galatasaray y Real Madrid.



Dejarían salir al español a cambio de 30 millones de euros 💰



No obstante, Luis Enrique aún puede aportar muchas cosas a su equipo. #Galatasaray #RealMadrid #PSG



🔗 @larazon_es pic.twitter.com/E4lLhuShIp — Galatasaray en Español (@GalataSpain) January 12, 2026

Luis Enrique y el factor deportivo

A pesar de los rumores, Luis Enrique considera que Fabián Ruiz todavía puede aportar mucho al PSG. El técnico español valora su inteligencia táctica, su capacidad para manejar los tempos del partido y su experiencia en competiciones de máximo nivel. Por ello, su salida no es una prioridad deportiva, aunque el club no cierra la puerta si llega una oferta adecuada.

La preferencia del jugador

En cuanto al futbolista, su postura es clara. Fabián Ruiz prioriza continuar en una liga de primer nivel, con la Ligue 1 como opción preferente en caso de salir del PSG. Aunque respeta el interés del Galatasaray, el español valora especialmente el contexto competitivo y deportivo de su próximo destino.

Olympique de Marseille v Paris Saint-Germain - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Con el precio fijado y varios actores implicados, el futuro de Fabián Ruiz promete ser uno de los focos del mercado. Todo dependerá de si algún club decide dar el paso definitivo y satisfacer las exigencias del PSG.

