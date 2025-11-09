Con el mercado de fichajes a la vuelta de la esquina, el Real Madrid ya tiene todo listo para ir a por sus objetivos para reforzar el plantel que comanda Xabi Alonso. En ese marco, con la defensa como principal puesto para mejorar, la directiva Merengue ya puso manos a la obra.

Desde la interna del club capitalino confirman que la confianza tanto en Éder Militao, recuperado de sus lesiones, como el joven de origen neerlandés Dean Huijsen es absoluta, aunque las posibles marchas de Antonio Rüdiger y David Alaba son las que alarman pensando en el recambio y la competencia en el puesto. En el primer caso, por ejemplo, los medios alemanes dan por hecho que no continuará vistiendo la camiseta blanca de cara al 2026.

Para nutrir esa zona de la cancha, los nombres que están sobre la mesa ya son conocidos por todos: Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté y Marc Guéhi. El primero se estaría acercando a la renovación con el Bayern Múnich, mientras que el segundo podría llegar al Real Madrid y el tercero tendría todo listo para llegar al Liverpool en el mercado de invierno.

Liverpool v Aston Villa - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

La gran novedad será la metodología de compra, ya que según informó el Diario AS no llevarán a cabo ninguna subasta para quedarse con futbolistas de cara al futuro.

El Real Madrid está disfrutando de un brillante inicio de temporada, ostentando por cinco puntos la cima de la tabla de posiciones de LaLiga y ubicándose entre los ocho mejores de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League.

En el campeonato español de primera división tiene 30 puntos, producto de diez victorias y tan solo una caída. En el certamen continental, donde son uno de los principales candidatos, están momentáneamente séptimos con nueve puntos, producto de tres victorias y una derrota.