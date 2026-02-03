El Real Madrid se queda sin el fichaje de Upamecano

Dayot Upamecano aprobó el nuevo contrato ofrecido por el Bayern Múnich. De esta forma todo está listo para que firme su extensión en los próximos días, despejando así cualquier duda sobre su futuro inmediato, según la información revelada por Fabrizio Romano.

🚨💣 EXCLUSIVE: Dayot Upamecano approves new deal at Bayern, clubs interested are informed!



He’s set to sign new contract soon at FC Bayern, happy to stay as huge boost for the club after big efforts from club and player side to make it happen. 🇫🇷



It will be valid until 2030. pic.twitter.com/bMysgAPKL3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 2, 2026

Un nombre seguido en Valdebebas

En los despachos del Real Madrid, el nombre de Upamecano había aparecido como una alternativa a mediano plazo para reforzar la zaga central. Su edad, experiencia internacional y perfil físico encajaban en el tipo de futbolista que el club suele analizar para potenciar su defensa de cara a las próximas temporadas.

Sin embargo, la dirigencia del Bayern Múnich trabajó intensamente para asegurar la continuidad del francés. Además, el propio jugador priorizó la estabilidad deportiva y el rol protagónico que tiene actualmente en el equipo por encima de otras opciones.

Dayot Upamecano, Hamburger SV v FC Bayern München - Bundesliga | A. Scheuber/GettyImages

Con un contrato que se extenderá hasta junio de 2030, el mensaje fue claro: Upamecano no está en el mercado y su futuro inmediato seguirá ligado al Allianz Arena.

Un escenario que obliga a buscar alternativas

Para el Real Madrid, la renovación del francés reduce el abanico de opciones disponibles en el mercado de centrales de primer nivel. El club blanco deberá redirigir su atención hacia otros perfiles para fortalecer una línea defensiva que atraviesa un proceso de transición.

Tanto Antonio Rüdiger como David Alaba están en la rampa de salida, además, Éder Militão está atravesnado un calvario con las lesiones, y tanto Asencio como Huijsen están rindiendo por debajo del nivel esperado.

La extensión del contrato de Upamecano también refuerza la planificación deportiva a largo plazo del Bayern, que busca sostener una identidad competitiva en Europa sin recurrir constantemente al mercado para cubrir puestos clave. En ese sentido, retener a un defensor en plena madurez futbolística y con recorrido internacional como Upamecano permite al club proyectar con mayor claridad las próximas temporadas, especialmente en la Champions League, uno de los grandes objetivos pendientes.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP