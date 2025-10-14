El Real Madrid sigue de cerca a un joven del Arsenal tras el parón internacional

Según un reporte de la prensa inglesa, la joven sensación del Arsenal, Max Dowman, tiene entusiasmados a los cazatalentos del Real Madrid.

El prodigioso joven de 15 años de edad comenzó a entrenarse con el primer equipo la temporada pasada y debutó en la Premier League en la victoria por 5-0 sobre el Leeds United en agosto. A pesar de que sólo tuvo 26 minutos de juego, Dowman intentó más regates que cualquier otro jugador sobre el terreno de juego, el último de los cuales le valió al Arsenal un penalti que transformó Viktor Gyökeres.

Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Alex Pantling/GettyImages

Mikel Arteta está haciendo todo lo posible por calmar el entusiasmo desenfrenado que rodea al estudiante. Sin embargo, la admiración por Dowman se extiende más allá del norte de Londres.

El Real Madrid envió ojeadores a ver el partido de la selección inglesa sub-19 contra la de España durante el parón internacional de septiembre y se marcharon maravillados con la espigada joya del Arsenal, según el Daily Mail.

Dowman provocó un penalti durante el empate 3-3, en el que atormentó al lateral del Getafe, Davinchi. El adolescente recibió siete faltas en los primeros 36 minutos, pero ninguno de sus atacantes fue amonestado. La situación llegó a tal punto que incluso la afición española clamaba por Dowman.

El Mail afirma que el Madrid envió a otro grupo de cazatalentos para supervisar la actuación de Dowman contra Bélgica el sábado y que estos se habrían sentido decepcionados al ver que su nueva obsesión se limitaba a poco más de 20 minutos al final de una victoria por 4-1 que ya estaba decidida.

Una leyenda del Arsenal hace un llamado a los aficionados del club por

Max Downman

Max Dowman, de 15 años, ha acumulado tres apariciones con el primer equipo del Arsenal | Gareth Copley/GettyImages

El excentrocampista del Arsenal, Gilberto Silva, hizo un llamado a la afición del club para que no cargue de expectativas indebidas al joven Dowman.

"No le presionen tanto", declaró a GIVEMESPORT el internacional brasileño retirado. "Ayúdenlo con la presión, porque si juegas al fútbol, ​​no importa dónde estés, estás bajo presión. No importa si eres joven o veterano, siempre estás bajo presión para rendir al máximo cuando te pones la camiseta”.

“Pero la labor del entrenador, del club y de los jugadores veteranos es brindarles a esos jóvenes talentos el apoyo que necesitan para rendir al máximo y no distraerse con lo que les rodea".

Sin embargo, Silva está muy impresionado con lo que ha visto de Dowman esta temporada. "Sabes lo que me gusta de estos jóvenes jugadores, ese tipo de personalidad", dijo radiante el campeón de la Premier League.

"No importa lo jóvenes que sean, juegan con personalidad. No tienen miedo de probar cosas nuevas, regatear, dar pases, probar algo diferente con su habilidad. Esto es fundamental para fortalecer su confianza, pero también es importante darles tiempo".