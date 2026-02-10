El Real Madrid sigue interesado en Vitinha pero el PSG lo considera intocable

El Real Madrid ya empezó a mover fichas pensando en el próximo mercado de verano, con un objetivo claro: fortalecer el centro del campo con un futbolista capaz de marcar época. En esa lista de deseos aparece un nombre que seduce por jerarquía, talento y madurez competitiva: Vitinha, actual mediocampista del el Paris Saint-Germain.

Sin embargo, la operación se presenta como una de las más complicadas del mercado. Según informó el especialista italiano Fabrizio Romano, cualquier club que pretenda avanzar por el portugués deberá estar preparado para un escenario extremo: sería un fichaje carísimo incluso para considerarlo.

El PSG lo considera intocable

En el Parque de los Príncipes no hay dudas: Vitinha es hoy una pieza estructural. El PSG lo ve como la columna vertebral de su mediocampo y no tiene intención de abrir negociaciones con facilidad. Además, el jugador tiene contrato vigente hasta 2029, un factor que coloca al club francés en una posición de fuerza total.

En París entienden que el luso no solo aporta pase y control, sino también ritmo, lectura táctica y continuidad. Por eso, la directiva estaría dispuesta a exigir cifras exorbitantes para siquiera sentarse a hablar.

Otro punto que complica al Madrid es la postura del propio futbolista. Vitinha no tiene intención de salir en el corto plazo. Se adaptó bien a la ciudad, se consolidó como titular y mantiene una relación de respeto total con Luis Enrique, quien lo considera imprescindible y pretende retenerlo “a toda costa”.

Además, el contexto deportivo de el PSG juega a favor: el proyecto está armado para competir cada año por la Champions, y el portugués se siente protagonista.

Alternativas en la agenda blanca

Vitinha, Paris Saint-Germain v Olympique de Marseille - Ligue 1 McDonald's 2025/2026 | Franco Arland/GettyImages

Con el panorama tan cerrado, en Valdebebas ya manejan otras opciones para reforzar la medular. Entre los nombres que aparecen como alternativas figuran Alexis Mac Allister (Liverpool), el joven Kees Smit (AZ Alkmaar) y Nico Paz (Como), un perfil que el Madrid conoce bien y sigue de cerca.

Por ahora, el mensaje es claro: Vitinha gusta, pero sacarlo de el PSG sería una misión casi imposible.

