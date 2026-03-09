El Real Madrid sufre una baja inesperada en la previa del duelo con el Manchester City

El Real Madrid confirmó una mala noticia en la previa del compromiso europeo frente al Manchester City. El lateral izquierdo Álvaro Carreras sufrió una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha y quedó descartado para el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

A través de un comunicado oficial publicado en su sitio web, el club blanco informó que el futbolista fue sometido a estudios médicos que confirmaron la dolencia. La lesión obliga al defensor a frenar su actividad y comenzar un proceso de recuperación que será evaluado día a día por el cuerpo médico.

La baja llega en un momento clave de la temporada, justo antes de uno de los cruces más exigentes del torneo continental, donde el conjunto madrileño vuelve a enfrentarse a uno de sus grandes rivales recientes.

También se pierde el partido de LaLiga

Además del compromiso europeo, Carreras tampoco estará disponible para el próximo partido de LaLiga frente al Elche CF. El club decidió no arriesgar al jugador y priorizar una recuperación completa antes de su regreso a las canchas.

La ausencia del lateral obliga al cuerpo técnico a reorganizar el sector izquierdo de la defensa para los próximos encuentros, especialmente pensando en el choque ante el campeón inglés, un rival que suele exigir mucho en las bandas.

Carreras venía sumando minutos en la rotación del equipo y su presencia aportaba profundidad ofensiva y velocidad por el costado, por lo que su baja representa una alternativa menos para el entrenador en un tramo cargado del calendario.

En el club mantienen cierto optimismo respecto a los plazos de recuperación. Si la evolución del futbolista es positiva y se cumplen los tiempos más favorables, Carreras podría reaparecer en el partido de vuelta de la eliminatoria, programado para el 17 de marzo.

Ese encuentro podría resultar decisivo para el futuro del Real Madrid en la competición europea, por lo que el cuerpo técnico espera contar con el defensor para reforzar la plantilla en un duelo que promete ser de máxima intensidad.

Por ahora, la prioridad será la recuperación del jugador y evitar cualquier recaída que pueda prolongar su ausencia en un momento clave de la temporada.

