El Real Madrid afronta el partido ante el Getafe con una defensa seriamente condicionada por las lesiones. Álvaro Arbeloa tiene cinco zagueros fuera de combate, tres del primer equipo y dos del Castilla y, como si fuera poco, esto se da en un momento en el que el equipo necesita ganar para no perder terreno en la pelea por el liderato tras la derrota frente al Osasuna.

Éder Militao continúa de baja desde hace varias semanas. A esa ausencia se suma la de Dean Huijsen, que arrastra molestias en el gemelo que se han prolongado más de lo previsto. El último en caer fue Raúl Asencio, quien sufrió una contractura cervical después de un golpe fortuito con Eduardo Camavinga en el duelo ante el Benfica. Con ese panorama, la línea defensiva ha quedado reducida al mínimo.

La cantera tampoco ofrece soluciones inmediatas. Víctor Valdepeñas, que ya había debutado en LaLiga, padece un esguince de rodilla de grado 2 y estará alrededor de cinco semanas fuera. Joan Martínez, por su parte, tiene una microrrotura del psoas con un tiempo estimado de baja de tres semanas. Dos alternativas más que tampoco estarán disponibles.

Victor Valdepeñas, Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Diego Souto/GettyImages

En pie solo quedan Antonio Rüdiger y David Alaba. Sobre el papel forman una pareja de experiencia, pero la realidad es que no coinciden como titulares desde el 1 de marzo de 2025, cuando el equipo cayó ante el Betis. Antes de ese encuentro hay que remontarse a diciembre de 2023 para encontrar otro partido en el que iniciaran juntos. Las lesiones y la gestión de cargas han impedido continuidad.

El calendario añade dificultad. El Manchester City es el próximo rival europeo, y ese duelo de la Champions está cerca. Rüdiger es el central más fiable en este momento, aunque su carga de minutos debe administrarse con cuidado.

La alternativa inmediata vuelve a ser Aurélien Tchouaméni. El francés ya ha actuado como central en situaciones similares, incluida la final de la Supercopa ante el Barcelona. No es su posición habitual y aun así ha cumplido cuando el equipo lo necesitó. Si retrasa su posición, el mediocampo quedaría con una vacante que podría ocupar Thiago Pitarch, uno de los canteranos que ha dejado buenas sensaciones en sus minutos con el primer equipo, favorecido también por las ausencias de Dani Ceballos y Jude Bellingham.

Aurelien Tchouameni, Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

El margen de error es reducido. El Merengue necesita los tres puntos este lunes para seguir dependiendo de sí mismo en LaLiga.