Todo indicaba que el partido entre Getafe y Real Madrid, correspondiente a la jornada 9 de LaLiga 2025/26, terminaría sin goles, ya que los merengues no lograban encontrar la forma de superar la defensa azulona. Sin embargo, las expulsiones y dos goles en el encuentro cambiaron por completo el rumbo del partido.

Al minuto 77, Allan Nyom, del Getafe, fue el primer expulsado del partido tras cometer una falta sobre Vinícius Júnior, cortando un avance sin balón. Curiosamente, el camerunés apenas llevaba 37 segundos en el campo, habiendo ingresado como sustituto de Kiko.

⏱️ 77' | 0-0 | Roja directa para Nyom. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 19, 2025

Dicha situación desestabilizó al equipo de Pepe Bordalás, ya que solo tres minutos más tarde llegó el primer tanto de la noche orquestado por Arda Güler y finiquitado por Kylian Mbappé, quien se vio solo frente al arquero David Soria y disparó casi en el punto penal para batirlo con relativa facilidad.

Cuatro minutos después se dio la segunda expulsión geta gracias a una doble amarilla sobre Alexis Sancris y ahí se terminaron las esperanzas.

Con esto, el conjunto diridigo por Xabi Alonso llegó a ocho triunfos consecutivos contra el Getafe en el certamen de liga, esto sumando 24 de 24 unidades posibles. La última ocasión que los blancos cayeron frente al hoy local fue el 2 de enero del 2022, esto con un gol en solitario de Enes Ünal al minuto 9 del encuentro.

Desde ese momento no han podido volver a arrancarle triunfos a los merengues, tanto de locales como de visitantes. En este historial los madridistas tienen 12 goles en su favor, por solo uno en contra en todos estos partidos.

El Real Madrid volverá a la actividad el miércoles 22 de octubre cuando se mida ante la Juventus en la Champions League. Después de ese compromiso, los merengues recibirán al FC Barcelona en una nueva edición del Clásico.