El Real Madrid tasa a Gonzalo en 60 millones de euros

Gonzalo García, delantero surgido de la cantera del Real Madrid, despertó el interés de varios clubs europeos de cara al próximo mercado de pases, sin embargo, la postura desde Valdebebas es clara y no habrá rebajas por el jugador, quien lo quiera deberá desembolsar 60 millones de euros por su transferencia.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Real Madrid want at least €60m for Gonzalo García.



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El interés dentro del continente

El sondeo más reciente por la ficha del futbolista llegó desde el Como 1907 de Italia, que consultó condiciones por el atacante; desde el conjunto italianto entienden que el precio real del futbolista no supera los 18 o 20 millones. Sin embargo, la cifra que barajan desde la dirigencia merengue no es casual y desde el club entienden que, más allá de la irregularidad deportiva del momento, el valor individual de su plantel no se negocia.

Los méritos que sostienen su valor

Aunque su participación disminuyó en los últimos meses, el delantero mantiene un respaldo importante dentro del club. Su rendimiento en competencias recientes, donde supo destacarse como goleador, es un argumento de peso dentro de una posible futura negociación.

Real Madrid CF v Elche CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

En esa misma línea, desde Alemania, el Borussia Dortmund también mostró interés por su traspaso. Aún así, la distancia entre lo que ofrecen y lo que exige el Madrid es considerable. El conjunto alemán estaría dispuesto a llegar a los 30 millones, exactamente la mitad de la tasación inicial. Por ahora, no hay negociaciones avanzadas entre las partes involucradas, pero sí un seguimiento constante que podría intensificarse con el correr de las semanas.

En la última campaña, la continuidad de otros delanteros condicionó la presencia de Gonzalo en el equipo y lo obligó a desempeñarse en sectores menos favorables de la cancha. En números, acumula 34 partidos y seis goles, muchos de ellos por fuera del área rival. Con el mercado a punto de abrirse, lo único claro, por ahora, es que el Real Madrid ya puso el precio a su futuro.

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