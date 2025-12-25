El Real Madrid toma una decisión respecto del futuro de Nicolás Paz

El Real Madrid vuelve a mirar hacia uno de los talentos que se formaron en Valdebebas y que hoy crecen lejos del Bernabéu. Según informó el diario As, el club blanco tiene la intención de repatriar a Nicolás Paz en junio de 2026, una decisión que encaja con la estrategia de mediano plazo que la dirigencia viene aplicando con los jóvenes de proyección: dejarlos madurar en contextos competitivos y, cuando el momento es el indicado, reincorporarlos para que den el salto definitivo en la élite.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Real Madrid have made the final decision to bring back Nico Paz in June 2026.



— @diarioas pic.twitter.com/tItn9eJz0H — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) December 25, 2025

Paz, nacido en España pero internacional argentino, es uno de los nombres que el Real Madrid nunca perdió de vista. Tras debutar oficialmente con el primer equipo y dejar señales claras de su calidad técnica, el mediapunta fue cedido para sumar continuidad, minutos y responsabilidades que en un plantel repleto de estrellas resultaban difíciles de garantizar.



Según la información publicada por As, la hoja de ruta siempre fue clara: el club mantuvo el control de su evolución, siguió de cerca su crecimiento y proyectó su regreso cuando el futbolista alcanzara mayor madurez física y táctica.

La posible vuelta en 2026 no aparece como un movimiento aislado, sino como parte de una planificación más amplia. El Real Madrid atraviesa una transición generacional profunda, con un mediocampo que ya incorporó nombres jóvenes y que seguirá ajustándose en los próximos años. En ese escenario, Nicolás Paz representa un perfil que escasea: un futbolista creativo, con capacidad para jugar entre líneas, buena lectura del juego y llegada al área, atributos que encajan con la idea de construir un equipo dominante desde la posesión y la verticalidad.

Además, el contexto internacional juega a favor del jugador. Paz comenzó a consolidarse también en el radar de la selección argentina, un detalle que el Real Madrid valora especialmente a la hora de medir el techo competitivo de sus jóvenes. En Valdebebas entienden que el roce internacional, tanto a nivel clubes como selecciones, es un factor clave para evaluar si un futbolista está listo para asumir un rol en uno de los equipos más exigentes del mundo.

De concretarse el regreso en junio de 2026, el Real Madrid no solo recuperaría a un futbolista formado en casa, sino que reforzaría una política que ya dio resultados con otros nombres: apostar por el talento propio, acompañarlo en su crecimiento y reincorporarlo cuando esté preparado para competir de igual a igual con las grandes figuras.



Para Nicolás Paz, sería la oportunidad de cerrar un círculo y demostrar que aquel debut con la camiseta blanca no fue una promesa pasajera, sino el primer paso de una historia que todavía tiene capítulos importantes por escribirse.

MÁS NOTICIAS DEL REAL MADRID: