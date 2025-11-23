El Real Madrid va sin Vinicius y Federico Valverde de inicio ante el Elche

Desde su llegada al banquillo del Real Madrid, Xabi Alonso se ha mostrado como un técnico al que no le tiembla la mano a la hora de tomar decisiones. Este domingo 23 de noviembre, el estratega español mandará al banco de suplentes a dos de las máximas figuras del cuadro merengue en los últimos años: Vinicius Junior y Federico Valverde.

A través de sus redes sociales, el conjunto blanco dio a conocer su once inicial para el duelo ante el Elche en duelo de la jornada 13 de LaLiga. Alonso sorprendió a propios y extraños al prescindir de estos dos elementos de arranque y al optar por una línea defensiva de cinco jugadores.

Alonso ha reconvertido a Álvaro Carreras en central zurdo, mientras que Fran García actuará como carrilero por el mismo costado izquierdo. Por la derecha, recuperando la titularidad, estará Trent Alexander-Arnold.

Dani Ceballos es otro de los jugadores que recibe una oportunidad este fin de semana tras haber contado con muy pocos minutos a lo largo de la temporada. El centrocampista completará la medular junto a Jude Bellingham y Arda Güler.

Vinícius Júnior y Federico Valverde comenzarán el partido contra el Elche desde el banquillo. Ambos han mantenido varios enfrentamientos con Xabi Alonso a lo largo de la temporada. El delantero brasileño, en particular, ha expresado abiertamente su malestar por el rol que ocupa en el esquema del técnico español, pasando de ser un intocable a actuar principalmente como revulsivo.

Por su parte, Federico Valverde también ha protagonizado varios desencuentros con Xabi Alonso. El uruguayo estaría molesto porque el técnico lo ha utilizado en posiciones que no son las suyas: principalmente como lateral derecho, un rol en el que no puede desplegar el nivel que sí ofrece en el centro del campo.

