El Real Madrid viaja a Manchester con Mbappé y Bellingham entre los convocados

El Real Madrid buscará este martes terminar el trabajo que inició la semana pasada en el Bernabéu y clasificarse así a los cuartos de final de la UEFA Champions League: visitará al Manchester City por el duelo de vuelta con una ventaja de tres goles gracias al hattrick de Valverde.

Con la baja confirmada de Ferland Mendy, que se lesionó el isquio derecho en el partido de ida, el Merengue hizo oficial su lista de convocados para el encuentro en el Etihad Stadium con la aparición de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, dos de las figuras que Arbeloa más extraña para el armado de su equipo.

El astro francés se había perdido los últimos cinco partidos por una lesión en su rodilla y el foco parecía estar en el Mundial 2026, donde intentará volver a ser protagonista con su selección. Tras someterse a un tratamiento en París y reaccionar de buena manera al mismo en las semanas posteriores, el 10 Merengue viajará a Manchester y podría estar de regreso sumando minutos.

Por su parte, Bellingham no juega desde el 1 de febrero, cuando sufrió una lesión muscular en el partido ante el Rayo Vallecano. Si bien a Arbeloa le sobran variantes en la mitad de la cancha, la ausencia del inglés se hizo sentir de forma más que evidente debido a su calidad.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Arbeloa palpitó el duelo con el Manchester City

"Va a ser muy complicado; nos van a llevar al límite y tocará sufrir. Tenemos una buena renta, pero no hay que pensar en ellas. Tenemos la experiencia de otros años de saber que cuando ponen el rodillo, pasan por encima de cualquiera. Debemos dar todo, estar igual de concentrados y salir a ganar el partido porque si no, sufriremos mucho”, señaló el entrenador del Real Madrid, sin ningún tipo de relajación a pesar del 3-0 en la ida.

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