El Real Madrid vuelve a las urnas después de 20 años: ¿cuándo serán las elecciones?

Después de casi dos décadas sin elecciones presidenciales en el Real Madrid, la Junta Electoral aprobó oficialmente la candidatura del empresario español Enrique Riquelme y ahora solo resta definir la fecha de los comicios, que podrían llevarse a cabo el próximo 7 de junio.

Desde 2009, el actual presidente Florentino Pérez había renovado mandato sin necesidad de pasar por las urnas, pero esta vez el escenario será distinto y los socios volverán a decidir sobre la conducción del merengue.

Renewable energy entrepreneur Enrique Riquelme has confirmed his intention to run for the Real Madrid presidency.



He is the only person challenging Madrid’s existing president Florentino Perez, who called for fresh elections on May 12 and has stood unopposed in each of the… pic.twitter.com/Dqq4t8vIRY — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 23, 2026

El regreso de las elecciones en el club blanco

La última vez que los socios del Real Madrid votaron fue en 2006, cuando Ramón Calderón ganó las elecciones tras la salida de Florentino Pérez en su primera etapa al frente del club. Desde entonces, el dirigente consolidó uno de los ciclos más exitosos de la historia de la institución, marcado por múltiples títulos internacionales y la transformación del Santiago Bernabéu.

Sin embargo, la presentación oficial de Enrique Riquelme modificó el panorama político del club. Dueño mayoritario del Grupo Cox Energy, el empresario presentó su candidatura en Valdebebas y rápidamente comenzó a mostrarse en distintos eventos relacionados con el entorno madridista.

Incluso estuvo presente en el último partido en el Bernabéu utilizando una camiseta de Dani Carvajal y lanzó en redes sociales su lema de campaña: “Legado y futuro”.

Enrique Riquelme Attends The Media In Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

Por su parte, aunque todavía no se confirmó oficialmente el día de la votación, el vigente mandatario también comenzó a mover piezas el pasado fin de semana con una enorme lona colocada en el estadio, donde recordó las siete Champions League conquistadas durante su gestión bajo el lema "Mucha historia por hacer".

¿Cuándo podrían celebrarse las elecciones?

La Junta Electoral tiene un plazo máximo de 15 días para fijar la fecha definitiva de los comicios, aunque todo indica que se realizarían antes del 9 de junio y con el domingo 7 como el día más probable.

Los socios habilitados en el censo electoral podrán votar presencialmente o por correo, siempre respetando las condiciones establecidas en las normas del club.

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