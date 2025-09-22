El Real Madrid y el escenario que empujaría a Vinicius Jr hacia la salida en enero

Las cosas no van bien para Vinicius Jr. en el Real Madrid.

Relegado a un segundo plano y frustrado por su poca importancia en el proyecto de Xabi Alonso, el brasileño podría plantearse marcharse este invierno si su situación no cambia.

A pesar de los buenos resultados del Real Madrid, invicto y líder de LaLiga, la situación de Vinicius Jr. preocupa tanto interna como externamente. El sábado pasado, su irritación al ser sustituido contra el Espanyol (2-0) volvió a poner de manifiesto su malestar al dejar el campo antes de los 75 minutos de juego. Con tan solo 25 años, el delantero, y con contrato hasta 2027, ya no se siente uno de los pilares de la plantilla merengue.

Real Madrid v Espanyol - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Las tensiones se remontan al verano pasado, cuando las negociaciones para su ampliación de contrato se vieron obstaculizadas por sus exigencias salariales. Vinicius quería estar al mismo nivel que Kylian Mbappé, pero sus actuaciones la temporada pasada no convencieron a la directiva. Como resultado, no se firmó ninguna ampliación, dejando su futuro en el Madrid en la incertidumbre.

¿Puede darse una salida ya en enero?

Según el programa El Chiringuito, la posibilidad de una salida en el mercado invernal es muy real. Si Vinicius no recupera su protagonismo para enero, todas las partes podrían considerar un traspaso. E incluso si la situación se mantiene este invierno, una salida el próximo verano parece cada vez más probable.

💣 "Si NO CAMBIA la SITUACIÓN de VINICIUS, PODRÍA IRSE en ENERO".



🚨🚨 EXCLUSIVA @marcosbenito9 🚨🚨 pic.twitter.com/nO5kKkTQOQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

Mundo Deportivo informa que el delantero, consciente de su declive en el equipo, podría impulsar él mismo un cambio de aires. Un escenario impensable hace apenas un año, pero que cobra fuerza semana tras semana.