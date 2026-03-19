El Real Madrid y el Manchester United se disputan una figura en el mercado para reforzar el mediocampo

El final de la temporada se acerca en Europa y esto significa que el mercado de fichajes importante, el de verano, está a la vuelta de la esquina. Las grandes figuras irán a disputar el Mundial 2026 junto a sus selecciones y tendrán un ojo en las noticias, ya que muchos saben que pueden llegar a cambiar de club cuando regresen de la actividad en Norteamérica.

El caso de Bruno Guimarães es uno de ellos, ya que según informa Reuters el Newcastle tiene charlas avanzadas con el Manchester United para transferir a su capitán en una cifra cercana a los 80 millones de euros.

Todo parecía marchar sobre rieles para que Guimarães sea nuevo futbolista de los Red Devils y tome la posta que deja Casemiro, que abandonará Old Trafford, pero llegó el Real Madrid para meterse en la conversación.

Newcastle United FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Round of | Serena Taylor/GettyImages

Cabe recordar que el Real Madrid lo tenía en su carpeta durante el ciclo de Ancelotti, y fue justamente el Newcastle el que se lo arrebató: en enero de 2022, pagaron 50 millones de euros al Olympique Lyon para hacerse de sus servicios. Ahora, tras dejar pasar esa oportunidad, el Merengue tendría que poner 30 millones más que en esa oportunidad para sacarlo del club del norte inglés.

El mediocampista nació en Rio de Janeiro hace 28 años y arrancó su carrera con un breve paso por el Grêmio Osasco Audax, donde llamó la atención del Athletico Paranaense. En el club de Curitiba fue campeón de la Copa CONMEBOL Sudamericana y de la Copa de Brasil, ganándose así su traspaso al Olympique Lyon para desembarcar en Europa.

En el club francés jugó un total de 71 partidos, con tres goles anotados y sin la posibilidad de conseguir títulos, pero demostró su calidad al nivel de meterse en el radar de los poderosos del fútbol europeo. Desde su llegada al Newcastle disputó 189 partidos, anotó 31 tantos y brindó igual cantidad de asistencias.

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