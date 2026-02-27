El Real Madrid ya conoce el diagnóstico de Asencio tras el choque en la Champions League

El Real Madrid vivió una noche de tensión en el Santiago Bernabéu durante el cruce ante el Benfica. Raúl Asencio protagonizó una acción que heló la sangre en las tribunas: en un balón dividido chocó con Eduardo Camavinga y cayó de forma aparatosa, impactando el rostro contra el césped.

La escena fue preocupante desde el primer instante. Los médicos ingresaron de inmediato y, tras intentar incorporarlo sin éxito, optaron por inmovilizarlo. Con un collarín colocado para proteger la zona cervical, el central fue retirado en camilla y trasladado en una UVI móvil a un hospital cercano. La imagen, con el estadio en silencio absoluto, reflejaba el temor a una lesión de mayor gravedad.

Real Madrid V Sl Benfica - Uefa Champions League 2025/26 Ko Play-offs Second Leg | Europa Press Sports/GettyImages

El parte oficial y alivio en Valdebebas

Horas más tarde, el club blanco llevó tranquilidad a sus aficionados. A través de un comunicado, informó que, tras las pruebas médicas realizadas, el jugador fue diagnosticado con una contractura cervical y quedó “pendiente de evolución”.

El diagnóstico descartó daños estructurales en la columna, algo que inicialmente generaba inquietud por la forma del impacto. Desde el entorno del cuerpo técnico destacaron la rápida intervención del equipo médico, clave para actuar con protocolo y evitar riesgos mayores.

Parte médico de @RaulAsencio_17. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 27, 2026

¿Cuánto tiempo estará fuera?

Si bien el club no precisó plazos de recuperación, medios españoles señalan que Asencio podría perderse el próximo compromiso ante el Getafe CF, con chances de reaparecer frente al RC Celta de Vigo el 7 de marzo en Balaídos.

El equipo dirigido por Álvaro Arbeloa tendrá semana completa de trabajo, ya que no disputa semifinales de la Copa del Rey, lo que permitirá enfocar esfuerzos en recuperar futbolistas. Además, ante el Getafe tampoco estaría disponible Dean Huijsen, quien arrastra problemas físicos.

Tras la clasificación a octavos de final de la Champions League, el propio Arbeloa transmitió calma en zona mixta: explicó que todo indicaba un problema en el cuello y que no parecía grave. Finalmente, el parte médico confirmó esas sensaciones iniciales. El susto quedó atrás y en el Bernabéu, al menos por ahora, se respira alivio.

