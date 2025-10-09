El reconocimiento de Gorriarán a 'Chicha' Sánchez por su gran Mundial sub-20

El Mundial sub-20 hay puesto bajo la luz a varios talentos mexicanos que quizás no gozaban de tanto foco. Uno de ellos es Diego Sánchez, jugador de los Tigres que ha firmado un torneo de muy elevado nivel con la Selección Mexicana siendo titular en tres de los cuatro partidos jugados.

El 'Chicha' ha sido posicionado como carrilero por izquierda o derecha de ida y vuelta total. El hombre de los Tigres ha brillado por esa capacidad de ser contundente en el mano a mano pese a su baja estatura. Siendo el caso, el capitán de los Tigres, Fernando Gorriarán, aplaudió el trabajo de su compañero.

El otro día te escribí, desearle lo mejor, están en un gran momento, un torneo que es muy lindo, que lo ve todo el mundo, hay mucha gente mirándolos, como le dije a él, tienen que ir por todo, no conformarse, ir por el título, tienen el plantel suficiente y la calidad para poder competir hasta lo último. Fernando Gorriarán

Con respecto de la actualidad del cuadro felino, el capitán de los Tigres agregó:

Hoy el equipo está bien, está contento, está metido en lo que es el objetivo, sabemos que viene la recta más importante del torneo y preparar este parón que tenemos ahora de fecha FIFA y preparar el partido de Necaxa y encarar los últimos partidos de la mejor manera. Fernando Gorriarán

Sobre el cierre del torneo, Tigres saldrá de Monterrey en sólo una ocasión para enfretar a Pachuca. Gorriarán deja en claro que esa es una ventaja que debe aprovechar a toda costa.