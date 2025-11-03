El record de Cristiano Ronaldo que busca superar Kylian Mbappé

Kylian Mbappé expresó su alegría por ganar su primera Bota de Oro europea como jugador del Real Madrid, pero desmintió las insinuaciones de que busca superar las estadísticas y el legado de Cristiano Ronaldo en el club.

Tras anotar 31 goles en 34 partidos durante su primera temporada en La Liga, Mbappé recibió esta semana la Bota de Oro europea, que reconoce su condición de máximo goleador de Europa en la temporada 2024-25, según una escala que también tiene en cuenta la dificultad de la liga en la que se marcaron dichos goles.

Fue el primer galardón de este tipo en la carrera de Mbappé, y el francés aspira a sumar tantos trofeos como sea posible a su palmarés. Sin embargo, alcanzar a Ronaldo, quien ganó tres de sus cuatro Botas de Oro europeas con el Real Madrid, no forma parte de su objetivo principal.

“Todo el mundo sabe que Cristiano es el referente en el Madrid, el número uno”, declaró Mbappé a MARCA al ser preguntado sobre si planea superar las estadísticas de Ronaldo. “Llevo aquí un año y medio, y él estuvo nueve años. No puedo compararme con lo que hizo; mi camino es diferente.

“Quiero forjar mi propio camino, pero que me mencionen junto a Cristiano ya es un honor. Ahora mismo solo me centro en forjar mi propio camino, ayudar al equipo y ganar todos los títulos posibles”.

“Desde niño, siempre he soñado con marcar goles. Todo niño que empieza a jugar al fútbol sueña con marcar, con hacerlo muchas veces. Al final, es un premio muy importante y me hace muy feliz, pero todos sabemos que los logros del equipo son lo más importante.

“Espero ganar otra Bota de Oro en el futuro, pero sobre todo, espero que ganemos la liga. Si hablamos de por qué gané la Bota de Oro gracias a mis goles en la liga, mi objetivo este año es seguir así con el equipo. Si ganamos LaLiga y gano otra Bota de Oro, seré aún más feliz de lo que soy ahora.

Mbappé: Empezamos a entender a Xabi Alonso

Mbappé mostró su apoyo al entrenador Xabi Alonso | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Mbappé está en camino de ganar su segunda Bota de Oro consecutiva tras comenzar la temporada con 13 goles en tan solo 11 partidos de La Liga bajo la dirección del nuevo entrenador, Xabi Alonso.

Según se informa, el estilo de gestión de Alonso ha frustrado a varios jugadores importantes de la plantilla del Madrid, entre ellos Vinicius Junior, pero Mbappé insistió en que el Madrid avanza en la dirección correcta con su nuevo técnico.

"He tenido muchos entrenadores y estoy acostumbrado a que cada uno tenga su propia filosofía y estilo", dijo el francés. "Xabi es diferente de Ancelotti; tiene su propia manera de trabajar, y poco a poco vamos entendiendo lo que quiere".

“Se nota en el campo que hemos mejorado desde el inicio de la temporada, desde el Mundial de Clubes, aunque todavía podemos mejorar. Aún no hemos ganado nada, pero vamos bien. Vamos por el buen camino y esperamos ganar todos los títulos posibles”.

Mi primer Bota de Oro.

Un honor de ganar este primer y ser reconocido como máximo goleador en Europa.

Muchas gracias a todo mis compañeros y todo la gente del @realmadrid para ayudarme cada día para tener mi mejor versión. Nada seria posible sin vosotros a mi lado.

Y por fin… pic.twitter.com/6hnwZuSr3P — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 31, 2025

Al preguntarle por sus objetivos para la temporada 2025-26 con Alonso, Mbappé se negó a dar nada concreto y, en cambio, afirmó que simplemente planea llevar al Madrid lo más lejos posible.

“Ya me conocéis”, dijo riendo. “Como competidor, quiero luchar por todo. No se puede elegir un solo objetivo. Claro que va a ser difícil, pero quiero ganarlo todo y darlo todo en cada competición. No voy a elegir solo uno”.

“Nunca me he puesto un límite de goles. Mi objetivo es aprovechar cada oportunidad para marcar y ayudar al equipo. Cuantos más goles marque, más títulos podremos ganar. Mi prioridad siempre es contribuir al equipo, ya sea marcando goles o haciendo cualquier otra cosa que nos permita ganar. Eso es lo más importante, y voy a darlo todo”.

