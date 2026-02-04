El récord de Diego Maradona que acaba de batir Lamine Yamal

Diego Armando Maradona es, futbolísticamente, sinónimo de la grandeza absoluta, la magia y la calidad. Si bien Lamine Yamal tiene estas últimas dos, está construyendo aún su figura ya que tiene tan solo 18 años.

Su irrupción en el primer equipo del FC Barcelona fue genial, y en los 144 partidos que acumula con la camiseta Blaugrana acaba de superar al histórico 10 argentino en el acumulado de goles: con su tanto al Albacete, llegó a la cifra de 39 goles. El Diego había metido 38 en 58 partidos, demostrando así su brutal nivel a la hora de pasar por Cataluña.

Maradona con Allan Simonsen y Bernd Schuster | Sigfrid Casals/GettyImages

Maradona llegó al FC Barcelona tras su actuación en la Copa del Mundo de 1982, un año después de haber ganado su único título local argentino en Boca Juniors. Estuvo en el club Blaugrana hasta el 1984, donde dio el histórico paso al Napoli, donde alcanzó además de la cima la inmortalidad para un pueblo que, años después de su fallecimiento, lo venera a la altura de San Genaro.

Lamine Yamal va en camino a romper todos los récords no solo de Maradona, sino que de Leo Messi y todo futbolista que haya vestido la camiseta Blaugrana, aunque todavía tiene un largo camino por recorrer rumbo al firmamento de las glorias culés.

La banca de Hansi Flick a Araújo tras su gol

Albacete Balompie V Fc Barcelona - Copa Del Rey Quarter Of Final | Europa Press Sports/GettyImages

"Creo que para él es como digo normalmente, 'ir paso a paso'. Esto es lo más importante para él. Marcó un gol muy importante para nosotros y creo que le podría ayudar a tener más confianza para seguir creyendo en sí mismo", dijo el alemán en la rueda de prensa posterior al triunfo por Copa del Rey.

"Lo está haciendo bien y, por supuesto, al final se vio que estaba agotado", cerró sobre el estado físico del uruguayo en su regreso.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC BARCELONA EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP