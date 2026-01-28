El récord de Mourinho ante el Real Madrid: números, victorias y derrotas

El duelo entre el Benfica y el Real Madrid en la última jornada de la fase de liga de la Champions League tendrá un sabor especial. El conjunto merengue tiene prácticamente asegurado su boleto a los octavos de final, mientras que las Águilas están obligadas a ganar para mantenerse con vida y aspirar a meterse entre los mejores 24 de la tabla, lo que les permitiría avanzar a los playoffs. Además, el encuentro tendrá un componente emotivo, ya que el técnico del cuadro portugués es José Mourinho, estratega que conquistó tres títulos con el Real Madrid entre 2010 y 2012.

José Mourinho es recordado con especial cariño por la afición merengue, pero ¿cómo le ha ido en resultados cuando ha tenido que enfrentar al Real Madrid? Pese a haber dirigido a gigantes europeos como el Chelsea, el Inter de Milán y el Manchester United, The Special One no se ha medido en demasiadas ocasiones al conjunto blanco desde el banquillo rival.

A continuación te contamos el historial de Mourinho frente al Real Madrid.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-ESTRELA | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Mourinho nunca ha podido ganarle al Real Madrid

Curiosamente, José Mourinho solo ha enfrentado al Real Madrid en cinco ocasiones a lo largo de su carrera como entrenador y nunca ha logrado vencerlo. Cuatro de esos cinco duelos se produjeron cuando dirigía al Porto, todos ellos en la fase de grupos de la Champions League, el máximo certamen de clubes de la UEFA.

La primera vez que José Mourinho se midió al Real Madrid fue en febrero de 2002, durante la temporada 2001/02 de la Champions League, cuando el Porto visitó el Estadio Santiago Bernabéu. En aquella ocasión, los merengues se impusieron por la mínima diferencia gracias a un gol de Santiago Solari.

Partido Resultado Competencia Fecha Temporada Real Madrid vs Porto 1-0 D Champions League 19/02/2002 2001/2002 Porto vs Real Madrid 1-2 D Champions League 27/02/2002 2001/2002 Porto vs Real Madrid 1-3 D Champions League 01/10/2003 2003/2004 Real Madrid vs Porto 1-1 Champions League 09/12/2003 2003/2004 Real Madrid vs Manchester United 2-1 D Supercopa de Europa 08/08/2017 2017/2018

En sus dos siguientes enfrentamientos, José Mourinho volvió a caer al frente de los Dragones. No fue sino hasta la temporada 2003/04 de la Champions League cuando el conjunto portugués consiguió rescatar un empate 1-1 en el Estadio Santiago Bernabéu. En aquel encuentro, los goles fueron obra de Santiago Solari y Derlei.

Borussia Dortmund v Real Madrid CF - UEFA Champions League Final 2023/24 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

La última vez que un equipo dirigido por José Mourinho se enfrentó al Real Madrid fue en la final de la Supercopa de Europa de agosto de 2017. En aquel encuentro, el técnico portugués estaba al frente del Manchester United, que cayó por marcador de 2-1 ante el conjunto merengue en el Todor Proeski National Arena.

Los goles del cuadro blanco fueron obra de Casemiro e Isco, mientras que Romelu Lukaku descontó para los Red Devils.