''El regreso de Leo Messi al Barcelona estaba decidido'', declara Xavi

El posible regreso de Lionel Messi al FC Barcelona tras ganar el Mundial 2022 con Argentina estuvo mucho más cerca de concretarse de lo que se pensaba. Así lo aseguró el exentrenador azulgrana Xavi Hernández en declaraciones concedidas al diario La Vanguardia.

Según explicó Xavi, el plan dentro del club contemplaba claramente el regreso del futbolista que marcó una era en el conjunto catalán. “El regreso de Leo Messi al Barcelona estaba decidido tras el Mundial que ganó Argentina. Estaba decidido”, afirmó el técnico, quien aseguró que incluso existían condiciones favorables desde el punto de vista administrativo.

🚨 Xavi: “Leo Messi back to Barcelona was a done deal after that World Cup won by Argentina. It was done”.



“We also had La Liga’s green light and Messi wanted to return… but Laporta stopped the signing”.



“Laporta told me that if Leo came back, there would be a wage war and he… pic.twitter.com/XmSehWBXKu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2026

De acuerdo con su relato, el club había recibido la aprobación de LaLiga para avanzar en la operación. Además, el propio Messi tenía la intención de volver al equipo donde construyó gran parte de su carrera profesional y donde se convirtió en uno de los futbolistas más importantes de la historia del deporte.

Sin embargo, la operación terminó frenándose en los despachos. Xavi explicó que fue el presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien decidió no continuar con el fichaje a pesar de que el escenario parecía encaminado.

“También teníamos luz verde de LaLiga y Messi quería volver… pero Laporta frenó el fichaje”, relató el exentrenador. La razón principal, según detalló, estaba relacionada con el delicado equilibrio financiero del club.

Joan Laporta Press Conference For The Fc Barcelona Presidential Elections | Europa Press Sports/GettyImages

Xavi señaló que Laporta le explicó directamente su postura. “Laporta me dijo que si volvía Leo habría una guerra salarial y él no se lo podía permitir”, declaró.

Las palabras del técnico arrojan nueva luz sobre uno de los episodios más comentados en el entorno del Barcelona durante los últimos años: la posibilidad de que Messi regresara al club tras su salida en 2021. Finalmente, ese retorno nunca se concretó, pese a que, según Xavi, las condiciones deportivas y la voluntad del propio jugador apuntaban en esa dirección.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA