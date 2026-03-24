El renacer de Monterrey podría llegar de las manos de una dupla soñada en Cruz Azul

El presente de Monterrey está por los suelos. Fracaso dentro de la CONCACAF Liga de Campeones donde fueron eliminados por Cruz Azul. Además, en la Liga MX, el equipo está en la novena plaza, es decir fuera de puestos de liguilla dentro de una temporada en la que ya no hay repesca.

No sólo existe la opción de que el equipo se vaya en blanco en el semestre. Además, las caídas del club serán duras y de una forma que no están a la altura de lo que Rayados debe conseguir valorando el nivel de su plantilla. Siendo el caso, a nivel interno se valoran cambios en todos niveles.

¿SE ARMA LA DUPLA EN MONTERREY? 🔄



👀 Rayados de Monterrey podría reunir nuevamente a Martín Anselmi e Iván Alonso en un proyecto ambicioso.



📰 La información surge desde Francisco Arredondo, quien apunta a un posible reencuentro de ambos en la institución regiomontana, de cara… pic.twitter.com/Z8RyMnpC5S — Futbol Total (@futboltotal) March 22, 2026

La solución a los males podría ser una dupla con un pasado y presente muy celeste. Un binomio que estuvo a nada de conseguir la gloria con Cruz Azul.

A nivel de dirección técnica, la vía apunta a ser Martín Anselmi. El técnico ha sido despedido por Botafogo. Ahora mismo se encuentra dentro de la agencia libre, lo que aumenta las opciones de Monterrey ataque por su firma.

Durante mucho tiempo, los regios han soñado con tener al argentino dentro del banquillo. Hoy más que nunca es posible. Anselmi no descarta un regreso a la Liga MX tras sus fracasos en Portugal y Brasil y una nómina como la de Monterrey puede ser muy atractiva.

Botafogo v Flamengo - Campeonato Carioca | Eurasia Sport Images/GettyImages

Para la dirección deportiva, Iván Alonso puede ser la vía. José Antonio Noriega está al borde del despido y el hombre que ha construido al actual Cruz Azul es uno de los grandes nombres en Rayados como posible reemplazo.

Claro está que a diferencia de Anselmi, firmar a Alonso luce mucho más complejo. El uruguayo tiene contrato vigente con Cruz Azul y está claro que los de la capital del país no le van a dar una salida sencilla si es para que se marche a un rival de peso.