El Liverpool está atravesando una crisis futbolística grande, con pésimos resultados, eliminado de la EFL Cup y lejos de la cima de la Premier League. En ese marco, el peso cae sobre Arne Slot, aunque este se muestra confiado: "Me dicen lo mismo que el año pasado, sí. Hablo principalmente con Richard Hughes y de vez en cuando con los demás. Ellos también ven lo mismo que yo", dijo sobre sus charlas con los dueños del club.

"Para mí, las conversaciones no han cambiado mucho. Siempre hablamos del partido, y siempre es mejor hablar del partido si has ganado que si has perdido. Me siento apoyado no solo en este momento, sino también cuando las cosas van bien", agregó.

Brentford v Liverpool - Premier League | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Además, puntualizó: “Doy una explicación y la gente dice que pongo excusas. Podría dar cinco o seis razones por las que quizás no ganamos ni perdemos tanto. Pero siempre digo que nunca hay suficientes excusas para justificar una racha como la que hemos tenido ahora. Lo que quería decir es que, si todos estos jugadores están en forma, tenemos muchísima calidad. Este club está en una posición inmejorable si se tiene en cuenta la calidad que tenemos tanto a corto como a largo plazo”.



Por último, se refirió al estado físico de sus futbolistas, una de las mayores causas de derrotas en lo que va de la temporada: “Creo firmemente que todas las plantillas que he tenido contaban con 20 o 21 jugadores disponibles, porque si tienes demasiados, ya es complicado armar un equipo. Pero además, hay que mantenerlos en forma. Tenemos una plantilla increíble si todos están en forma y preparados para el calendario que tenemos por delante. Estoy completamente satisfecho con el equipo, con toda la calidad que tenemos y totalmente convencido de la estrategia y la política que hemos implementado".