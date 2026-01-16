El River Plate quiere arrebatarle una pieza ofensiva al Cruz Azul

El Fútbol de Estufa continúa con fuerza a principios de este 2026 y por ello, en distintas partes del mundo siguen planeando cómo reforzarse. Justamente, el River Plate de Argentina ha puesto su mirada en un elemento ofensivo de Cruz Azul, al menos así lo indican diferentes reportes.

Preguntó River Plate a Cruz Azul por el atacante.



De momento solo sondeos, pero hay interés importante de los argentinos. pic.twitter.com/rgVtHyL5iq — Adrián Esparza Oteo💎 (@A_EsparzaOteo) January 15, 2026

Luka Romero es el hombre en cuestión, quien cuenta con la nacionalidad mexicana y argentina, que llegó a La Máquina celeste para el Clausura 2025, de la Liga MX. Fue el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo, quien dio a conocer que El Millonario preguntó por el mediocampista ofensivo, tratándose por ahora de un simple acercamiento, aunque al tratarse de uno de los clubes grandes de Argentina podría convencerlo de dejar La Noria.



Sin embargo, en la nación albiceleste se dice otra cosa, pues en la estación Splendid AM 990, el periodista argentino Leo Uranga aseguró que La Banda habría entrado en gestiones para llevar a cabo un préstamo, pues la meta del equipo es reforzarse en cada una de sus líneas.



“River Plate lo quiere a préstamo por un año, las negociaciones están activadas. El jugador es Luka Romero, jugador de Cruz Azul que obviamente pasó por el fútbol español. Es joven. Recordábamos cuando en su momento Boca lo quiso traer, pero no le ponían la opción de compra y por eso no se hizo la operación”, mencionó el comunicador.

💣💣💣 BOMBAZO: ¿LUKA ROMERO puede ponerse la camiseta de RIVER?



➡️ 990 Sport, en vivo hasta las 17 horas por @splendidam990 @LeoUrangaok pic.twitter.com/9ZfrCdhDdI — Splendid AM 990 (@splendidam990) January 14, 2026

Si bien el duranguense no es titular indiscutible con el equipo celeste, es una pieza que ve minutos de forma constante, tanto que el semestre pasado estuvo presente en 18 de los 21 encuentros, apareciendo como inicial en la mitad de ellos. Desde que se puso la playera de Cruz Azul, el extremo derecho ha conseguido cinco anotaciones y tres asistencias en 46 compromisos.



Obviamente el interés del River por Romero no cayó nada bien en la afición celeste, que se manifestó a través de las redes sociales, la mayoría con mensajes llenos de frustración y preocupación por la gestión del club, ya que reconocen tener una plantilla bastante reducida, con más salidas que llegadas.