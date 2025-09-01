El Seattle Sounders golea 3-0 al Inter Miami y se convierte en campeón de la Leagues CUP 2025

La tarde del domingo 31 de agosto del 2025, en la cancha del Lumen Field, en Washington, Seattle, el Inter Miami se enfrentó al equipo del Seattle Sounders, para el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2025.

Al minuto veintiocho de la primera mitad, el conjunto local marcó el primer tanto del partido, por conducto de De Rosario.

Video: el gol de De Rosario con el que el Seattle Sounders se puso al frente en el marcador

En el segundo tiempo, el Seattle Sounders ha encontrado la manera de cuidar la ventaja en el marcador, y al minuto ochenta y siete, Alex Roldán marcó el segundo tanto de la noche, por la vía del penal.

Video: el gol de Alex Roldán con el que el Seattle Sounders aumentó su ventaja en el marcador

En el tiempo agregado, Paul Rothrock ingresó al área con mucha facilitad, sacó un disparo cruzado que dejó sin posibilidades al guardameta Ustari, que resignado vio cómo el esférico acabó en el fondo de las redes, y así los locales concretaron su victoria, por un contundente marcador de 3-0.

Video: el gol de Paul Rothrock que finiquitó la goleada en favor de los de Seattle

Con este resultado, el Seattle Sounders se consagra campeón de la Leagues CUP 2025. Este es su segundo título de carácter internacional, pues ya en el año 2022 se quedaron con el trofeo de la CONCACAF Champions CUP, tras vencer a los Pumas de la UNAM en la final.