El seleccionador alemán culpa al Liverpool del mal momento de Florian Wirtz

En lo que respecta a la lenta integración de Florian Wirtz en el Liverpool, el seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, culpó a sus compañeros por su irregular comportamiento.

Wirtz llegó al Liverpool en junio como el fichaje más caro de la historia del club. Posteriormente, Alexander Isak le arrebató ese título, pero ninguno de los dos fichajes millonarios ha tenido un comienzo fulgurante en Merseyside.

A diferencia de Isak, Wirtz aún no ha marcado con su nuevo equipo. El exjugador del año de la Bundesliga también espera su primera asistencia en la Premier League. Sin embargo, como Nagelsmann se encargó de señalar, Wirtz necesita que sus compañeros aprovechen esas oportunidades para romper su sequía de asistencias.

“Quizás el Liverpool también podría ayudarlo aprovechando algunas de las ocasiones que genera”, comentó Nagelsmann esta semana. “Esa sería una idea, porque sí que crea ocasiones. El problema es que, por alguna razón, no les gusta rematar a gol en esas oportunidades. Eso es cierto en parte”.

Wirtz ha creado 16 ocasiones en 11 partidos de la Premier League esta temporada. Bukayo Saka, del Arsenal, es el único jugador de la máxima categoría inglesa que ha dado más pases clave (17) sin registrar una sola asistencia esta temporada.

Florian Wirtz sigue esperando por su primer gol con el Liverpool | Alex Grimm/GettyImages

Arne Slot, del Liverpool, ha esgrimido el mismo argumento que Nagelsmann, citando específicamente varias ocasiones que Wirtz generó para Salah, pero el delantero egipcio estrelló el balón contra el poste.

Sin embargo, este argumento ignora la calidad de las ocasiones creadas por Wirtz. Las asistencias esperadas (xA) suman el xG de los tiros generados por un jugador para estimar cuántos goles se esperaría que marcara un rematador promedio en función de esas mismas ocasiones. Según esta métrica, Wirtz debería haber dado sólo una asistencia, lo que sugiere que genera muchas ocasiones (en lugar de crear ocasiones de alta calidad).

Si se considera el promedio de xA generadas por un jugador durante la presente temporada, Wirtz está siendo superado por cuatro de sus compañeros. En toda la Premier League, el fichaje veraniego del Liverpool, por el que se pagaron 116 millones de libras (152,4 millones de dólares), está creando ocasiones de menor calidad que el central del Brentford, Kristoffer Ajer.

Nagelsmann: El Liverpool es inestable

Julian Nagelsmann niega cualquier implicación en la decisión del traspaso de Florian Wirtz | Sebastian Frej/GettyImages

Más allá de sus críticas a la delantera del Liverpool, Nagelsmann cuestionó toda la estructura del club. “La situación general tampoco se lo pone fácil a Flo”, suspiró.

“El club no es tan estable este año como lo fue el año pasado. Ahora es mucho más difícil integrarse al equipo. Si analizamos el partido contra el Manchester City, fueron el peor equipo durante los 90 minutos. Así que también es difícil para Flo tener un impacto significativo”.

“En definitiva, la situación general es tal que necesita un poco más de tiempo, lo cual es normal y se ve con otros jugadores que llegan a la Premier League. Todos sabemos de lo que es capaz y es perfectamente normal que un jugador de su edad tenga un bajón de forma. No podemos esperar que rinda al mismo nivel durante tres años seguidos”, analizó el seleccionador alemán.

“En cambio, todos debemos apoyarlo un poco para que pueda despejar su mente aquí”.