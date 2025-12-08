El sorteo de la tercera ronda de la FA Cup 2025-26: El Manchester United tendrá un cruce complicado
El Manchester United recibirá al Brighton & Hove Albion y el Tottenham Hotspur será anfitrión del Aston Villa en los cruces más destacados de la tercera ronda de la FA Cup.
Los Diablos Rojos de Ruben Amorim esperan dejar atrás la decepción de su sorpresiva eliminación de la Carabao Cup ante el Grimsby Town con una victoria en Old Trafford, pero son muy conscientes del buen historial del Brighton en Manchester en los últimos años.
La visita del Villa al norte de Londres para enfrentarse a los Spurs es quizás el partido más llamativo en un sorteo que ha deparado algunas visitas complicadas para otros de los equipos grandes de la Premier League.
El Arsenal viajará a Fratton Park para medirse al Portsmouth, equipo del Championship (Segunda División), mientras que el Chelsea cruzará Londres para enfrentarse al Charlton Athletic. El Liverpool de Arne Slot, bajo presión, recibirá al Barnsley, equipo de la League One (Tercera División), y el Manchester City se enfrentará al Exeter City en el Etihad Stadium.
En otros dos emparejamientos de la Premier League, el Everton recibirá al exitoso Sunderland y el Newcastle United dará la bienvenida al Bournemouth en St James' Park, en un partido que ha sido catalogado como el 'Derbi de Eddie Howe'. El actual campeón, el Crystal Palace, se enfrentará a un rival que no es de liga (non-league) en la forma del Macclesfield FC.
Sorteo de la Tercera Ronda de la FA Cup 2025-26
- Wolverhampton Wanderers vs. Shrewsbury Town
- Doncaster Rovers vs. Southampton
- Tottenham Hotspur vs. Aston Villa
- Port Vale vs. Fleetwood Town
- Preston North End vs. Wigan Athletic
- Ipswich Town vs. Blackpool
- Wrexham vs. Nottingham Forest
- Charlton Athletic vs. Chelsea
- Manchester City vs. Exeter City
- West Ham United vs. Queens Park Rangers
- Sheffield Wednesday vs. Brentford
- Fulham vs. Middlesbrough
- Everton vs. Sunderland
- Liverpool vs. Barnsley
- Burnley vs. Millwall
- Norwich City vs. Walsall
- Portsmouth vs. Arsenal
- Derby County vs. Leeds United
- Swansea City vs. West Bromwich Albion
- Salford City vs. Swindon Town
- Boreham Wood vs. Brackley Town or Burton Albion
- Grimsby Town vs. Weston-super-Mare
- Hull City vs. Blackburn Rovers
- Newcastle United vs. AFC Bournemouth
- Milton Keynes Dons vs. Oxford United
- Cheltenham Town vs. Leicester City
- Cambridge United vs. Birmingham City
- Bristol City vs. Watford
- Stoke City vs. Coventry City
- Macclesfield FC vs. Crystal Palace
- Manchester United vs. Brighton & Hove Albion
- Sheffield United vs. Mansfield Town
Fechas de las Rondas de la FA Cup 2025-26
Ronda
Fin de semana
Primera Ronda
1 de noviembre de 2025
Segunda Ronda
6 de diciembre de 2025
Tercera Ronda
10 de enero de 2026
Cuarta Ronda
14 de febrero de 2026
Quinta Ronda
7 de marzo de 2026
Cuartos de Final
4 de abril de 2026
Semifinales
25 de abril de 2026
Final
16 de mayo de 2026
