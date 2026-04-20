El Sporting Lisboa de Portugal tiene un interés real en Armando ‘Hormiga’ González

Armando González sigue brillando en el fútbol mexicano y tal parece que su sublime momento lo llevará a ser parte de la plantilla de la selección mexicana que disputará el Mundial 2026. Una vez que concluya la fase regular, el delantero dejará a las Chivas para concentrarse en el CAR con El Tricolor, por lo que no jugará la Liguilla con el cuadro tapatío.

✍😎 ¡AGENTE SANTIAGO GIMÉNEZ, POR FAVOR ! 🇲🇽



El delantero del AC Milan quiere ver a Armando González en Países Bajos 🇳🇱



🗣️ “A la Hormiga lo van a hacer un gran delantero, lo van a exprimir y le van a sacar el máximo jugo posible, porque eso es lo que hacen los equipos… pic.twitter.com/MXvh0ZVRjp — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) April 14, 2026

El actual líder de goleo, junto al ítalo-brasileño Joao Pedro del San Luis, no pudo marcar en la Jornada 15 y se quedó en doce anotaciones, por ello sigue empatado con el elemento potosino, que tampoco pudo mojar. Sin embargo, aún hay dos fechas pendientes para ver si los dos repiten como bicampeones de goleo o uno se quedará con la distinción en solitario.



Los aficionados del Rebaño Sagrado lamentan que La Hormiga no pueda estar con el equipo para la Fiesta Grande, pues hay mucha ilusión en levantar el título del Clausura 2026 tras haber sido los líderes por gran parte del campeonato. No obstante, quizá, el canterano tapatío ni siquiera vuelva a vestir la casaca una vez concluida la Copa del Mundo, ya que en Europa siguen preguntando por él.



Hace un tiempo se reveló que diversos equipos del Viejo Continente mostraban interés en El Otaku, comenzando por el Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos, perteneciente a la Eredivisie, una liga que siempre ha tenido grata confianza en el futbolista mexicano. También se mencionaron conjuntos como el Borussia Dortmund de Alemania, el West Ham United de Inglaterra y hasta el Barcelona de España, sin olvidar al CSKA Moscú de Rusia.

¡¡EXCLUSIVA 365SCORES!! 🚨🇵🇹



Sporting de Lisboa preguntó FORMALMENTE a Chivas por la HORMIGA GONZÁLEZ 🐐🇲🇽



📊 La cláusula de rescisión para que pueda salir a Europa está tasada en 15MDD



📌El modelo de scouting del club portugués lo considera el MEJOR talento Sub-23 fuera de… pic.twitter.com/qIFcasNJ1O — 365Scores México🇲🇽 (@365scoresMX) April 19, 2026

Y ahora, la gran novedad es que el Sporting Lisboa de Portugal ya preguntó formalmente las condiciones para poderse hacer con el romperredes del Guadalajara, el cual tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2029 siendo renovado apenas en el pasado mes de diciembre.



De acuerdo con 365Scores, el modelo de scouting de los Leones portugueses lo consideran el mejor talento sub-23 fuera de Europa, superando incluso a prospectos de Brasil y Argentina, de ahí el interés, sumado a las buenas sensaciones que dejó el uruguayo Maximiliano Araújo, el cual fue fichado por el equipo después de haber estado con Puebla y Toluca, ya que su accionar ha demostrado la valía del balompié azteca causando un mayor monitoreo.



A pesar de esto, Chivas mantiene al margen a su joya para que pueda estar totalmente enfocado en la Liga MX y el Mundial, pero si el club lusitano desea llevárselo en el verano, tendrían que pagar una buena cantidad porque su cláusula de rescisión está valuada en 15 millones de dólares.