El Súper Balón de Oro podría volver en 2029 para premiar al mejor jugador de las últimas décadas

La idea de volver a entregar el Súper Balón de Oro continúa en pleno análisis dentro del entorno del premio. El reconocimiento especial, creado por la revista France Football, podría volver a concederse en 2029 con el objetivo de distinguir al futbolista más influyente de las últimas tres décadas.

La posibilidad de reeditar este galardón no es nueva. En 2025, desde las cuentas oficiales del Balón de Oro se publicó un video que repasaba la historia del trofeo y preguntaba a los seguidores quién debería recibirlo en caso de que volviera a entregarse. Aquella publicación reactivó las especulaciones sobre una nueva edición del premio y generó miles de comentarios entre aficionados de todo el mundo.

El Súper Balón de Oro solo fue entregado una vez en la historia. Ocurrió en 1989, cuando la revista francesa decidió crear un reconocimiento especial para elegir al mejor futbolista de las tres décadas anteriores. El ganador de aquella votación fue Alfredo Di Stéfano, quien superó a otros candidatos históricos como Johan Cruyff y Michel Platini.

La elección se realizó con la participación de los lectores de la revista, el jurado habitual del Balón de Oro y futbolistas que habían ganado el premio en años anteriores. En aquel contexto también existía una limitación importante, ya que el Balón de Oro solo podía ser otorgado a jugadores europeos que actuaran en el continente, regla que dejó fuera de consideración a otras figuras internacionales.

En la actualidad, la eventual reedición del trofeo estaría pensada para evaluar el período comprendido entre finales del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Si el proyecto se concreta, el premio se entregaría exactamente 40 años después de la consagración de Di Stéfano.

Los nombres que aparecen con mayor frecuencia en las conversaciones son los de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos dominaron el fútbol mundial durante casi veinte años y acumulan la mayor cantidad de Balones de Oro en la era moderna.

El argentino es el máximo ganador en la historia del galardón con ocho trofeos, mientras que el portugués suma cinco. Entre los dos conquistaron 13 de las últimas 16 distinciones y protagonizaron una de las rivalidades más influyentes del fútbol contemporáneo.

De confirmarse la nueva edición del Súper Balón de Oro, el premio serviría para evaluar el impacto de los grandes protagonistas de este período histórico. Por el momento no existe un anuncio oficial, pero la idea de reeditar este reconocimiento especial sigue en consideración dentro del entorno de France Football.