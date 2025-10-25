El TAD rechaza el recurso del Barcelona y Hansi Flick no podrá sentarse en el banquillo durante el Clásico

Hansi Flick no podrá sentarse en el banquillo del FC Barcelona durante el Clásico. El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha rechazado el recurso presentado por el club azulgrana para suspender cautelarmente la sanción impuesta al técnico alemán, que fue expulsado por doble amarilla en el partido ante el Girona.

Según informa Mundo Deportivo, el TAD considera que la ausencia de Flick en el Clásico “no es trascendental ni irreparable”, desestimando así el principal argumento jurídico del Barça. El club defendía que el castigo al entrenador debía suspenderse por la relevancia excepcional del encuentro ante el Real Madrid, pero el organismo entiende que no existe una lesión de derechos que justifique la medida cautelar.

Además, el TAD rebate la versión barcelonista sobre los hechos ocurridos en Montjuïc. El Barcelona había alegado que los aplausos de Flick tras su expulsión iban dirigidos a los jugadores como gesto de ánimo, no al colegiado Gil Manzano. Sin embargo, el tribunal no da credibilidad a esa interpretación y mantiene que la actitud del técnico fue una muestra de disconformidad hacia las decisiones arbitrales.

De este modo, Flick cumplirá su sanción y deberá seguir el partido desde la grada, sin poder comunicarse directamente con su cuerpo técnico durante el encuentro. Será su asistente, Marcus Sorg, quien asuma la dirección del equipo a pie de campo.

La decisión supone un contratiempo para el Barça en uno de los partidos más importantes de la temporada. Flick, que había preparado el Clásico con especial dedicación, se verá obligado a delegar en su segundo un plan diseñado para frenar al Real Madrid y mantener vivas las aspiraciones azulgranas en LaLiga.

También es preciso recordar que será el segundo de Flick el encargado de dar la rueda de prensa previa al partido de mañana a las 16:15h en el Bernabéu.