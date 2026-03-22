El 'Tala' Rangel ataja penal de último minuto y frustra el empate de Rayados ante Chivas

La noche del sábado 21 de marzo del 2026, la cancha del estadio BBVA fue testigo de un partido lleno de emoción entre el Club de Fútbol Monterrey y las Chivas Rayadas de Guadalajara, correspondiente a la jornada número 12 por el torneo de Clausura 2026.

El conjunto local llegaba a este compromiso con la obligación de ganar, para así volver a meterse a zona de clasificación directa. Sin embargo, las malas noticias llegaron incluso desde antes de que arrancara el compromiso. Jesús Corona, que venía jugando bien con el equipo de Rayados de Monterrey, se lesionó durante la sesión de calentamiento, provocando un ajuste de último momento en el esquema táctico de Nico Sánchez.

Cruz Azul v CF Monterrey - CONCACAF Champions Cup 2026 | Hector Vivas/GettyImages

Las Chivas Rayadas de Guadalajara hicieron valer su etiqueta de favorito desde muy temprano en el partido. Armando: la 'Hormiga' González abrió el marcador apenas al minuto 18, en un descuido en la zaga defensiva del Monterrey que definió de gran manera, ante la salida del 'Mochis' Cárdenas.

En el amanecer del segundo tiempo, apenas al minuto 46, José Castillo marcó el 2-0 en favor de la visita, y al 55, Bryan González amplió aún más la ventaja para las Chivas, con un golazo que parecía definitivo.

No se veía por dónde el Club de Fútbol Monterreyu lograría meterse de nueva cuenta al encuentro, pero el fútbol es un deporte impredesible, y, al minuto 88, Djuka descontó en favor de la Pandilla. Al 93, Ricardo Chávez puso el 3-2 para los locales.

Al Monterrey se le presentó una oportunidad de oro, para muchos inmerecida de rescatar al menos el empate en la cancha del BBVA. Un penal. Un momento especial para que el ex delantero del Atlas de Guadalajara, Djuka, se vistiera de héroe por vez primera en su nueva casa, pero el 'Tala' Rángel atajó el disparo, apagando por completo a una fanaticada que, de nueva cuenta, vio perder a su equipo. El cual sigue fuera de la zona de liguilla.

Así narramos el penal atajado del Tala Rangel.



pic.twitter.com/EPDmTU2oFm — Antonio Gomez Luna (@AgomezlunaM) March 22, 2026

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