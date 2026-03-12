El técnico mejor posicionado para tener un futuro dentro de Monterrey

La situación de Martín Anselmi en Brasil comienza a generar movimientos indirectos dentro del mercado de entrenadores. El técnico argentino atraviesa un momento complejo en Botafogo luego de que el club quedara eliminado de la posibilidad de disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

La eliminación representó un golpe deportivo importante para el proyecto del club brasileño. El equipo tenía como objetivo instalarse nuevamente entre los protagonistas del torneo continental, pero el tropiezo en la fase previa generó presión interna dentro de la directiva y abrió un periodo de análisis sobre el futuro inmediato del cuerpo técnico.

Distintos reportes desde Brasil apuntan a que los altos mandos del Botafogo continúan evaluando la situación del entrenador. Por ahora no existe una decisión definitiva sobre su continuidad, pero el ambiente dentro del club ha comenzado a tensarse después del resultado que dejó al equipo fuera del máximo torneo continental sudamericano.

En ese escenario aparece nuevamente el nombre de Monterrey. La directiva de Rayados ha seguido desde hace tiempo el trabajo del estratega argentino, por lo que cualquier movimiento en su situación contractual podría reactivar el interés del club regiomontano en incorporarlo a su proyecto deportivo.

Anselmi ha sido considerado en más de una ocasión dentro de los análisis internos del club mexicano. Su estilo de juego, su capacidad para construir equipos competitivos y su perfil de entrenador joven con proyección internacional han llamado la atención dentro de la estructura deportiva de Monterrey.

Sin embargo, el posible acercamiento dependería directamente de la decisión que tome Botafogo respecto a su entrenador. Mientras el técnico mantenga vínculo contractual con el club brasileño, cualquier negociación formal se mantiene fuera del escenario inmediato.

En caso de que la directiva del Botafogo decida finalizar su etapa al frente del equipo, el panorama cambiaría significativamente. En ese supuesto, el club asumiría el pago de su cláusula de rescisión, lo que abriría la puerta para que el entrenador pudiera negociar libremente con otros proyectos deportivos.

Ese posible escenario colocaría a Monterrey en una posición interesante dentro del mercado. La institución regiomontana ha demostrado en años recientes su disposición para apostar por perfiles técnicos con identidad clara y proyectos deportivos estructurados, algo que encaja con la trayectoria reciente del entrenador argentino.

Por ahora, la situación permanece en una fase de especulación y análisis. Botafogo continúa evaluando su proyecto tras la eliminación continental, mientras que Monterrey observa atentamente cualquier movimiento que pueda surgir en el futuro inmediato.

