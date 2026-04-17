El técnico que ya habría recibido un sondeo de parte de Cruz Azul

El presente de Cruz Azul no es el mejor. El cuadro de la capital del país fue eliminado de la CONCACAF a manos del LAFC dejando en la mesa la corona de vigentes campeones. El equipo de la Liga MX fue exhibido sobre todo en el duelo de la ida y ni siquiera fueron capaces de ganar en la vuelta.

Está claro que los de La Noria tienen una deuda con la grada. La misma sólo podrá ser saldada si el club se hace con el título de la Liga MX. De no ser el caso, es un hecho que más de uno perderá su sitio dentro del equipo, uno de ellos el técnico Nicolás Larcamón, quien ya tiene a su alrededor una opción de reemplazo.

¿A LA NORIA? 💙😱💣



Luego del fracaso de Cruz Azul en Concachampions ante LAFC, la afición pidió la salida de Nicolás Larcamón y la Máquina ya tiene sustituto para el banquillo celeste. Un BOMBAZO.



➡️ Con información de la Octava Sports, reveló que “Matías Almeyda se ha reunido… pic.twitter.com/oLvlAnTFd7 — Futbol Total (@futboltotal) April 17, 2026

Fuentes en México afirman que la gerencia de Cruz Azul tomó el teléfono y llamó a Matías Almeyda. El cuadro de la capital del país quiere saber si el entrenador está abierto a tomar al equipo en el futuro inmediato, es decir, a partir del verano y sólo si se concreta el despido de Nicolás.

Por ahora, no hay más nada que un expresión de interés de parte del equipo. La decisión final está primero en manos de Larcamón, dueño de su destino. Segundo, en el mismo Almeyda, quien viene de ser cortado del Sevilla, siendo la primera vez en la misma en la que no puede completar un proyecto.

Sevilla Fc V Deportivo Alaves - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

No es la primera vez que Cruz Azul tiene en mente la opción Almeyda en la mesa. Ha sido un técnico soñado en el club por años. Incluso antes de que Iván Alonso llegara a la dirección deportiva.

Ahora y en un estado de crisis, los celestes reactivan la vía de Almeyda. Un ruido que debe comenzar a colocar algo de presión en los hombros de Larcamón.