El Toluca lo confirma: Marcel Ruíz se perderá el Mundial 2026

La carrera del mediocampista mexicano Marcel Ruiz sufrió un duro golpe tras confirmarse una grave lesión de rodilla que, en la práctica, lo dejará fuera del Mundial 2026. El futbolista del Deportivo Toluca FC presentó una ruptura de ligamento cruzado anterior y una lesión de menisco medial en la rodilla derecha, de acuerdo con el reporte médico emitido por el club.

Comunicado oficial sobre nuestro jugador Marcel Ruiz. pic.twitter.com/O4v5BoSky8 — Toluca FC (@TolucaFC) March 13, 2026

La lesión ocurrió durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf disputado en San Diego. En ese encuentro, Ruiz sufrió el daño en la rodilla mientras participaba con normalidad en el juego, lo que obligó a realizarle estudios médicos que finalmente confirmaron la gravedad del problema físico.

El reporte oficial indica que el mediocampista deberá ser sometido a una cirugía en los próximos días. Después del procedimiento comenzará un proceso de rehabilitación cuyo tiempo de recuperación dependerá de su evolución. Sin embargo, las lesiones de ligamento cruzado anterior suelen requerir varios meses de recuperación, lo que complica seriamente la posibilidad de que el futbolista llegue en condiciones al Mundial que se celebrará en 2026 en Norteamérica.

Mexico v Iceland - International Friendly | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Para el jugador y para el equipo mexiquense se trata de una noticia difícil. Ruiz se había consolidado como uno de los mediocampistas más constantes del club y su crecimiento futbolístico lo colocaba como una de las opciones a seguir dentro del panorama del futbol mexicano rumbo a la próxima Copa del Mundo.

El Deportivo Toluca FC expresó su respaldo al jugador a través del mismo comunicado, en el que lamentó lo ocurrido y manifestó su apoyo durante el proceso de recuperación. El club también envió un mensaje de ánimo al futbolista, deseándole una pronta rehabilitación.

Ahora el objetivo principal será que Marcel Ruiz supere la operación y complete con éxito su recuperación para regresar a las canchas lo antes posible, aunque el sueño mundialista, por ahora, queda prácticamente fuera de su alcance.

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