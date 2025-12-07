El Toluca sufre, pero avanza a la final del Apertura 2025 y sueña con el bicampeonato

Los Diablos Rojos del Toluca llegaron a la semifinal de vuelta con una misión clara: ganar o quedar eliminados. No había espacio para especular. Desde el silbatazo inicial, el equipo escarlata mostró una postura agresiva, consciente de que el margen de error era mínimo si querían repetir presencia en una final. La recompensa no tardó en llegar. Con movilidad, presión alta y una contundencia que había estado ausente en otros tramos del torneo, Toluca construyó un 3-0 que, hasta los primeros minutos del segundo tiempo, parecía sentenciar la eliminatoria. El ambiente en el Nemesio Diez era de ilusión total.

Sin embargo, Rayados de Monterrey no estaba dispuesto a despedirse sin pelear. El equipo albiazul necesitaba una chispa que los regresara al partido, y la encontró al minuto 58, cuando Sergio Ramos convirtió desde los 11 pasos con la frialdad que lo caracteriza. Ese gol no solo acortó distancias, también inyectó confianza a un Monterrey que, hasta entonces, había sido superado en la mayoría de los duelos individuales. El momento anímico cambió de camiseta.

Toluca v Monterrey - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Toluca, que había dominado con claridad, comenzó a debatirse entre mantener su postura ofensiva o proteger la ventaja. Esa duda fue aprovechada por Rayados. Al minuto 75, Roberto de la Rosa apareció para firmar el 3-2 que puso a temblar a las tribunas. De pronto, lo que parecía una noche tranquila para los Diablos se convirtió en un cierre dramático, con los aficionados viviendo cada balón dividido como si fuera el último.

Monterrey buscó el empate con insistencia, empujado por la posibilidad real de una remontada histórica. Toluca resistió como pudo, administró los últimos minutos y terminó sellando la victoria que lo mantiene con vida en la pelea por el bicampeonato.

Ahora, los Diablos Rojos esperan rival. Todo se definirá entre Tigres y Cruz Azul, quienes llegan empatados 1-1 tras el duelo de ida y disputarán el otro boleto a la final en un cierre que promete emociones similares.

