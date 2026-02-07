El FC Barcelona anunció en un comunicado que abandonó el proyecto de la Superliga Europea, sumándose a la extensa lista compuesta por clubes como Manchester City, Atlético de Madrid, AC Milan, Inter de Milán, Juventus, Tottenham, Manchester United, Chelsea, Liverpool y Arsenal.

En este contexto, el que estalló en ira fue Florentino Pérez, que siente esta decisión del club Culé, y principalmente de su presidente Joan Laporta, como una traición y una puñalada por la espalda en un momento donde se trataba de estrechar las relaciones entre las dos instituciones más grandes de España. “Ya sabéis que estamos en la línea de tender puentes entre la Superliga y la UEFA. Estamos por la pacificación y porque los clubes que están en la Superliga regresen a la UEFA”, dijo Laporta.

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Como represalia, el Real Madrid volvería a la carga en el caso Negreira, y no es casualidad que justamente Álvaro Arbeloa, en la conferencia de prensa previa al duelo entre el Merengue y el Valencia en Mestalla este domingo: "Respecto al 'caso Negreira', yo creo que nadie entiende que a día de hoy el escándalo más grave de la historia del fútbol español todavía siga sin resolverse. Para mí, eso es lo que debería preocuparle a muchos".

En su discurso de fin de año, Florentino le había pedido a los otros clubes que se unan a la lucha: "Es del todo incomprensible que las instituciones del fútbol hayan dejado solo al Real Madrid en esta lucha. ¿Cómo es posible que en el caso penal seamos los únicos que luchamos para que se haga justicia? ¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos y pasemos página? ¿Pero cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol en el mundo? No lo haremos nunca", dijo en la Asamblea de Socios del Real Madrid a fines de 2025.

El comunicado del FC Barcelona

El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea.