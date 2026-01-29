El tremendo enojo de Arda Güler con Arbeloa al momento de ser sustituido en Lisboa

El Real Madrid dependía de sí mismo para meterse en octavos de final de la Champions League. Y aún con la derrota, una serie de resultados les permitía mantenerse en el top ocho, pero los vaivenes en los marcadores de otros partidos, sumados a la victoria del Benfica, han condenado al cuadro madridista a la repesca.

El conjunto madridista hizo gala de su pegada en la primera media hora de encuentro, con Kylian Mbappé anotando en el primer disparo a puerta madridista. y un Arda Guler muy en forma.

Justamente por los resultados del resto de los partidos, el 3-2 en contra ya obligaba al Real Madrid a buscar el empate para meterse en el Top-8.

Al minuto 78, Arbeloa decidió un triple cambio, con los ingresos de Brahim, Alaba y Cestero y se marcharon del campo de Da Luz a Huijsen, Álvaro Carreras y Arda Güler. Una decisión que no ha gustado al jugador turco del Real Madrid.

"Siempre yo, siempre yo", dijo Guler con gestos adustos hacia el banco y con la mirada en Álvaro Arbeloa, instantes antes cuando el turco se disponía a ejecutar un tiro de esquina que finalmente terminó pateando Rodrygo.

Arda Güler, tras el cambio de Arbeloa.



"Siempre yo. Siempre yo". pic.twitter.com/B2CCPFnM6P — Albert Ortega (@AlbertOrtegaES1) January 28, 2026

Arda venía teniendo un buen partido, con pases interesantes y el pase atrás para Kylian Mbappe en el 2-3 en los primeros minutos del segundo tiempo, con una gran jugada individual.

Güler estaba siendo uno de los fijos de Arbeloa. Entró de nuevo en el once, como ha hecho ya en los partidos ante Mónaco y Villarreal en Liga. Sin embargo, comenzó de suplente en la derrota en Copa en Albacete y también en el estreno liguero del técnico ante el Levante.

Está claro que bastó una nueva derrota importante y dolorosa para darse cuenta de que, tal y como sucedía con Xabi Alonso, el vestuario sigue sin estar controlado por el entrenador a pesar de la llegada de Álvaro Arbeloa.

