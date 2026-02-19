El tropiezo del Arsenal reabre la Premier League: la predicción de la supercomputadora de la temporada 2025-26

El Arsenal vivió una noche amarga en Molineux. En un partido reprogramado por la cercanía de la final de la Carabao Cup, los “Gunners” estuvieron a segundos de llevarse un triunfo clave, pero un gol en el tiempo añadido del Wolverhampton les arrebató la victoria. La sensación fue de golpe durísimo: el equipo venía de dejar puntos contra el Brentford y ahora volvió a fallar en un tramo donde no hay margen.

El gran beneficiado fue el Manchester City, que en las últimas semanas se metió de lleno otra vez en la carrera por la Premier League. Aunque su partido aplazado ante el Crystal Palace todavía no tiene fecha, el panorama es claro: si gana ese encuentro pendiente, la diferencia con el Arsenal se reduciría a apenas dos puntos.

Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier League | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Una supercomputadora predice la carrera por el título de la Premier League 2025-26

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados Posibilidad de título 1. Arsenal 58 80.58 80,92% 2. Manchester City 53 74.48 15,91% 3. Aston Villa 50 71.02 3,04%

Opta mantiene a Arsenal como favorito al título

A pesar del error en Wolverhampton, el superordenador de Opta sigue proyectando a Arsenal como campeón. Según la simulación, el equipo de Mikel Arteta terminaría con 80,58 puntos y una probabilidad de título del 80,92%. El City, en cambio, aparece con 74,48 puntos esperados y 15,91% de chances.

El Aston Villa se sostiene como tercero con 71,02 puntos proyectados, aunque con solo 3,04% de probabilidades de dar el golpe. De confirmarse, sería su mejor campaña en liga desde principios de los 90.

La pelea por Champions: top 5 y margen mínimo

El informe también marca una lucha apretadísima por los puestos de Champions League. Gracias al buen rendimiento de Inglaterra en competiciones europeas, la Premier tendría un cupo extra, por lo que clasificarían los cinco primeros.

En ese escenario, el Liverpool, el Chelsea y el Manchester United aparecen separados por décimas en puntos esperados. El Liverpool tendría una ligera ventaja, mientras el Chelsea se mantiene cerca por su levantada bajo Liam Rosenior. El United, con un equipo más competitivo bajo Michael Carrick, quedaría sexto y se conformaría con Europa League.

Una supercomputadora predice la carrera por la Liga de Campeones 2025-26

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados Posibilidad de clasificación 4. Liverpool 42 62,96 34,22% 5. Chelsea 44 62.73 36,02% 6. Manchester United 45 62.44 29,70%

7. Brentford 40 58.27 7,33% 8. Bournemouth 37 54.20 0,99% 9. Newcastle 36 53.45 0,80% 10. Everton 37 51.81 0,27%

Descenso: Wolves condenado y West Ham en problemas

En la zona baja, Opta es contundente: los Wolves tienen 100% de chances de descenso, incluso después de rescatar el empate ante el Arsenal. Burnley también aparece casi sentenciado con 98,38%.



Más arriba, equipos como el Fulham, el Brighton, el Crystal Palace y el Leeds aparecen con proyecciones relativamente tranquilas, lejos de la pelea por Europa pero también con margen suficiente para no mirar la tabla con miedo. El Brighton, eso sí, sería uno de los que más sentiría el retroceso: después de una campaña anterior sólida, el superordenador lo ubica en un 13° lugar, una posición que quedaría por debajo de sus expectativas y de lo que venía construyendo en temporadas recientes.





Most nights top of the Premier League this season... 📊



Who are you backing to be top by the end of the season? 👀 pic.twitter.com/Ln3kB1tzPw — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 19, 2026

La batalla real, según la predicción, se centra en el West Ham y el Nottingham Forest. El Tottenham, pese a una temporada floja, tendría poco riesgo de caer, mientras el Sunderland sería una de las sorpresas del año con un 11° puesto proyectado.

Una supercomputadora predice la batalla por el descenso en 2025-26

Posición Club Puntos actuales Puntos esperados Posibilidad de descenso 11. Sunderland 36 49.68 0,17% 12. Fulham 34 49.36 0,23% 13. Brighton 31 47.44 0,98% 14. Crystal Palace 32 46.77 1,26% 15. Leeds 30 44.78 3,76% 16. Tottenham 29 44.51 3,65% 17. Nottingham forest 27 40.42 20.48% 18. West Ham 24 36.07 71,03% 19. Burnley 18 28.47 98,38% 20. Wolves 10 20.07 100%

En definitiva, el gran titular que deja la predicción es que el empate de el Arsenal ante los Wolves no cambió al favorito, pero sí volvió a meter presión en el calendario. Porque una cosa es liderar con margen, y otra muy distinta es hacerlo con el City respirándote en la nuca y un partido pendiente que puede dejar la diferencia en solo dos puntos. Y en una Premier, cuando la tensión se instala, no hay superordenador que garantice nada.