El tropiezo del Arsenal reabre la Premier League: la predicción de la supercomputadora de la temporada 2025-26
El Arsenal vivió una noche amarga en Molineux. En un partido reprogramado por la cercanía de la final de la Carabao Cup, los “Gunners” estuvieron a segundos de llevarse un triunfo clave, pero un gol en el tiempo añadido del Wolverhampton les arrebató la victoria. La sensación fue de golpe durísimo: el equipo venía de dejar puntos contra el Brentford y ahora volvió a fallar en un tramo donde no hay margen.
El gran beneficiado fue el Manchester City, que en las últimas semanas se metió de lleno otra vez en la carrera por la Premier League. Aunque su partido aplazado ante el Crystal Palace todavía no tiene fecha, el panorama es claro: si gana ese encuentro pendiente, la diferencia con el Arsenal se reduciría a apenas dos puntos.
Una supercomputadora predice la carrera por el título de la Premier League 2025-26
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
Posibilidad de título
1.
Arsenal
58
80.58
80,92%
2.
Manchester City
53
74.48
15,91%
3.
Aston Villa
50
71.02
3,04%
Opta mantiene a Arsenal como favorito al título
A pesar del error en Wolverhampton, el superordenador de Opta sigue proyectando a Arsenal como campeón. Según la simulación, el equipo de Mikel Arteta terminaría con 80,58 puntos y una probabilidad de título del 80,92%. El City, en cambio, aparece con 74,48 puntos esperados y 15,91% de chances.
El Aston Villa se sostiene como tercero con 71,02 puntos proyectados, aunque con solo 3,04% de probabilidades de dar el golpe. De confirmarse, sería su mejor campaña en liga desde principios de los 90.
La pelea por Champions: top 5 y margen mínimo
El informe también marca una lucha apretadísima por los puestos de Champions League. Gracias al buen rendimiento de Inglaterra en competiciones europeas, la Premier tendría un cupo extra, por lo que clasificarían los cinco primeros.
En ese escenario, el Liverpool, el Chelsea y el Manchester United aparecen separados por décimas en puntos esperados. El Liverpool tendría una ligera ventaja, mientras el Chelsea se mantiene cerca por su levantada bajo Liam Rosenior. El United, con un equipo más competitivo bajo Michael Carrick, quedaría sexto y se conformaría con Europa League.
Una supercomputadora predice la carrera por la Liga de Campeones 2025-26
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
Posibilidad de clasificación
4.
Liverpool
42
62,96
34,22%
5.
Chelsea
44
62.73
36,02%
6.
Manchester United
45
62.44
29,70%
7.
Brentford
40
58.27
7,33%
8.
Bournemouth
37
54.20
0,99%
9.
Newcastle
36
53.45
0,80%
10.
Everton
37
51.81
0,27%
Descenso: Wolves condenado y West Ham en problemas
En la zona baja, Opta es contundente: los Wolves tienen 100% de chances de descenso, incluso después de rescatar el empate ante el Arsenal. Burnley también aparece casi sentenciado con 98,38%.
Más arriba, equipos como el Fulham, el Brighton, el Crystal Palace y el Leeds aparecen con proyecciones relativamente tranquilas, lejos de la pelea por Europa pero también con margen suficiente para no mirar la tabla con miedo. El Brighton, eso sí, sería uno de los que más sentiría el retroceso: después de una campaña anterior sólida, el superordenador lo ubica en un 13° lugar, una posición que quedaría por debajo de sus expectativas y de lo que venía construyendo en temporadas recientes.
La batalla real, según la predicción, se centra en el West Ham y el Nottingham Forest. El Tottenham, pese a una temporada floja, tendría poco riesgo de caer, mientras el Sunderland sería una de las sorpresas del año con un 11° puesto proyectado.
Una supercomputadora predice la batalla por el descenso en 2025-26
Posición
Club
Puntos actuales
Puntos esperados
Posibilidad de descenso
11.
Sunderland
36
49.68
0,17%
12.
Fulham
34
49.36
0,23%
13.
Brighton
31
47.44
0,98%
14.
Crystal Palace
32
46.77
1,26%
15.
Leeds
30
44.78
3,76%
16.
Tottenham
29
44.51
3,65%
17.
Nottingham forest
27
40.42
20.48%
18.
West Ham
24
36.07
71,03%
19.
Burnley
18
28.47
98,38%
20.
Wolves
10
20.07
100%
En definitiva, el gran titular que deja la predicción es que el empate de el Arsenal ante los Wolves no cambió al favorito, pero sí volvió a meter presión en el calendario. Porque una cosa es liderar con margen, y otra muy distinta es hacerlo con el City respirándote en la nuca y un partido pendiente que puede dejar la diferencia en solo dos puntos. Y en una Premier, cuando la tensión se instala, no hay superordenador que garantice nada.
