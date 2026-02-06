A lo largo de su carrera profesional, Lionel Messi convirtió goles en prácticamente todos los escenarios posibles del fútbol de élite. Sin embargo, existe un dato estadístico preciso que lo distingue incluso dentro de su propia leyenda.

El registro incluye goles oficiales convertidos en competiciones de clubes y selecciones nacionales, abarcando torneos locales, copas internacionales y campeonatos continentales y mundiales. Desde su debut profesional en 2004 hasta la actualidad, Messi disputó más de 1.000 partidos oficiales y superó los 800 goles en su carrera, con una distribución temporal extremadamente amplia dentro de los encuentros.

El único minuto en el que Lionel Messi no marcó un gol en su carrera

La particularidad se da en que el argentino marcó goles en todos los minutos de un partido, del 2 al 90, pero nunca anotó en el minuto 1.

Durante su etapa en el FC Barcelona, donde jugó entre 2004 y 2021, Messi convirtió la mayoría de sus goles profesionales. En ese período marcó en prácticamente todos los minutos del partido, incluidos cierres de primer tiempo, segundos tiempos avanzados y minutos de adición. La tendencia se mantuvo posteriormente en el Paris Saint-Germain y en su actual etapa en el Inter Miami, así como con la Selección Argentina.

El único minuto ausente en su historial goleador es el primero del partido, contabilizado entre el pitazo inicial y el segundo 59 de juego. A diferencia de otros grandes goleadores, el campeón del mundo nunca convirtió un gol en ese tramo exacto, ni en partidos de liga, copas nacionales, torneos continentales ni competiciones FIFA.

Este dato adquiere relevancia en comparación con otros futbolistas históricos. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, sí logró marcar al menos un gol en cada uno de los 90 minutos reglamentarios, completando ese registro en 2014. La diferencia responde a la distribución específica de los goles dentro del desarrollo del juego más que a una cuestión de volumen de partidos u oportunidades.

Cristiano Ronaldo, Al Nassr - Saudi Pro League | Anadolu/GettyImages

En el caso de Messi, la mayoría de sus goles tempranos llegaron a partir del minuto 2 en adelante, mientras que sus picos de conversión se concentran en los minutos finales de cada tiempo, especialmente entre el 30 y el 45, y del 60 en adelante. El minuto 1 permanece como la única franja sin registros en una carrera que, estadísticamente, cubre todo el resto del partido.