El Valencia anuncia a Javier Aguirre como nuevo entrenador

Javier Aguirre ya es el nuevo entrenador del Valencia hasta el final de la presente temporada, tal y como ha informado el club a través de sus medios oficiales.

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con Javier Aguirre como nuevo entrenador del primer equipo. El técnico mexicano se incorpora hasta el final de la presente temporada y el Club dispondrá de una opción para prolongar su contrato por una adicional.

Javier Aguirre será presentado ante los medios de comunicación como nuevo entrenador del Valencia CF este próximo lunes, 28 de septiembre, en la sala de prensa del Camp de Mestalla", dice el comunicado.

El Valencia, un equipo en crisis

Después de un mal inicio de liga en el que el equipo tan solo sumó un punto fruto del empate ante el Celta de Vigo en la primera jornada, el conjunto che decidió prescindir de los servicios como entrenador de Carlos Corberán, quien ya no dirigió al equipo en los dos últimos partidos. En su lugar, el técnico del filial, Óscar Sánchez, se sentó en el banquillo en las dos últimas jornadas ante el Alavés y la Real Sociedad, logrando en Vitoria la primera victoria del curso.

En total, el Valencia solo ha sumado cuatro puntos de 21 posibles en este inicio de liga, lo que le sitúa en el penúltimo puesto de la tabla de clasificación.

Valencia CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

El "Vasco" Aguirre, cuyo último trabajo fue seleccionador de México el pasado Mundial, llega al banquillo de un club que en la última década ha pasado de pelear en la zona alta de la tabla a juguetear con los puestos de descenso.

Aguirre ya sabe lo que es entrenar en España

La del Valencia no será la primera experiencia de Javier Aguirre en el fútbol español. A lo largo de sus 30 años de carrera en los banquillos, el técnico mexicano ya dirigió a Osauna (2002-2006), al Atlético de Madrid (2006-2009), al Real Zaragoza (2010-2011), al Espanyol (2012-2014), al Leganés (2019-2020) y al Mallorca (2022-2024).

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