El VFB Stuttgart negocia con el FC Barcelona por la cesión de Roony Bardghji

El FC Barcelona tiene una joya que es pretendida por varias organizaciones. El mediocampista sueco Roony Bardghji es pretendido por el VFB Stuttgart y ya están en conversaciones avanzadas con el club catalán para una cesión.

El Barça ha estado satisfecho con el desarrollo del extremo de 19 años de edad y las negociaciones están bien encaminadas. Sin embargo, no se ha llegado todavía a un acuerdo con el club catalán.

Nacido en Kuwait pero con nacionalidad sueca, es un extremo derecho de apenas 19 años de edad, que tiene un valor en el mercado de 10 millones de euros, una cifra complicada de pagar por el club alemán, por lo que buscarán la cesión en este invierno.

Aunque ha jugado cinco partidos de esta temporada, el Barcelona de Hansi Flick tiene muchos jugadores en esa posición, sobre todo con los estelares Lamine Yamal, Marcus Rashford y Raphinha, este último afectado por una lesión en la actualidad.

Roony Bardghji es un extremo izquierdo de 19 años de edad | Pedro Salado/GettyImages

A Ronny la prensa lo catalogó como el "Messi Sueco" a su llegada al club catalán. Llegó proveniente del Copenhague, dejando una marca de 84 partidos y 15 goles anotados, donde fue compañero de Rodrigo Huescas.

Firmó contrato con el club blaugrana hasta 2029, después de que el Barça no pudiera conseguir los servicios de Nico Williams. Llegó como ficha del equipo filial, pero se ha ganado la confianza de Flick para aparecer en el banco de suplente en algunos compromisos recientes.

En Dinamarca, Ronny consiguió tres Ligas y dos Copas, siendo clave en su antigua organización, con la titularidad asegurada. Quizás para el Barça sea importante que el jugador se mude a la Bundesliga y pueda tener minutos importantes para continuar con su desarrollo.

El mercado invernal será importante para el conjunto catalán, sobre todo para salir de algunas piezas que necesitan minutos y obtener jugadores que ayuden a mejorar la plantilla.

