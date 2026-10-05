El video de Mbappé en su bicicleta: la tajante opinión de Mourinho sobre los futbolistas que lo hacen

Kylian Mbappé continúa con la recuperación de la lesión que sufrió en la rodilla izquierda durante la última fecha FIFA con Francia, por la UEFA Nations League 2026/27. En medio de su rehabilitación, el delantero del Real Madrid compartió en sus historias de Instagram un video en el que se lo ve andando en bicicleta.

La publicación llamó especialmente la atención por el momento elegido: apenas unos días antes, José Mourinho había sido contundente al hablar sobre los riesgos que determinadas actividades fuera del campo de juego pueden representar para un futbolista profesional. Entre ellas, precisamente, mencionó el ciclismo.

La advertencia de Mourinho

En una entrevista concedida al podcast Bet It Drive Show, el entrenador merengue explicó que un jugador debe asumir ciertas restricciones para proteger su carrera: “por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni andar en bicicleta”.

🚴‍♀️ Kylian Mbappé ha subido una historia a su Instagram montando en bici



🤔 Esta es la opinión de José Mourinho sobre los futbolistas que realizan este tipo de actividades



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/YKg0E0ASn9 — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 4, 2026

Mourinho remarcó que una caída puede dejar fuera de competencia a un jugador durante varios partidos o incluso provocarle una lesión de mayor gravedad.

Para el portugués, la cuestión no se limita a lo que establece el contrato de un futbolista. El entrenador considera que también existe una responsabilidad individual a la hora de cuidar el físico y evitar situaciones que puedan comprometer su disponibilidad para competir.

La bicicleta no es el único episodio bajo la lupa

Aún así, la polémica adquiere mayor dimensió dado que se suma a otro episodio reciente: la semana pasada, Mbappé fue fotografiado durante la madrugada en una discoteca de París junto a su novia, Ester Expósito, mientras permanecía fuera de competencia.

La situación generó comentarios, aunque desde el entorno del Real Madrid se explicó que el viaje había sido consensuado con el cuerpo técnico y los servicios médicos y que formaba parte de un período de descanso activo.

Kylian Mbappe And Ester Exposito Sighting In Madrid | Europa Press Entertainment/GettyImages

En cambio, hasta el momento no trascendió públicamente si el viaje a Suiza relacionado con las nuevas imágenes contó con una autorización similar.

Mbappé acelera su recuperación

Luego de que los estudios realizados por el Real Madrid detectaran una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, el club no estableció inicialmente un plazo concreto para su regreso y dejó su vuelta a la actividad sujeta a la evolución de la lesión y al seguimiento del cuerpo médico.

Antes del video sobre la bicicleta, en los últimos días Mbappé también había compartido imágenes realizando ejercicio sobre una cinta de correr, una señal de que su recuperación continúa activa.